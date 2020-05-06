به گزارش خبرگزاری مهر، «شهر خدا» اثر حجت‌الاسلام پناهیان با ترجمه‌ای به قلم بولنت اوزباش توسط انتشارات کوثر ترکیه با شمارگان هزار نسخه و ۲۴۳ صفحه منتشر شد. این اثر شامل منتخب سخنرانی‌های حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان درباره رازهای روزه‌داری و آداب ماه مبارک رمضان است.

در کتاب «شهر خدا» پاسخ برخی از سؤال‌های مهم در مورد رازهای رمضان از جمله موارد زیر را می‌توان یافت:

چگونه می‌توان به رمضان زیباتر نگریست؟ و گام‌های اولیه در عرفان رمضان را پیمود؟

این چگونه مهمانی دادنی است که مهمان باید گرسنگی و تشنگی بکشد؟ و این گرسنگی چگونه در آداب رمضان استمرار پیدا می‌کند؟

معنویت چیست که نخوردن و نیاشامیدن که یک عمل مادی است، در تقویت آن مؤثر است؟ و رابطۀ روزه و تزکیه چگونه تبیین می‌شود؟

ماه رمضان با چه سازوکاری اثرات تربیتی خود را به روزه‌دار هدیه می‌کند؟ و چگونه می‌توان این آثار را تقویت نمود؟

روزۀ رمضان چگونه به روزه‌داران، اخلاص، حکمت و تقوا می‌دهد؟