تبلیغات محتوای اسلامی از شکل سنتی به شکل مدرن ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم دیشب در دیدار با مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز گفت: ۱۵ ماه از صادر شدن بیانیه گام دوم انقلاب می‌گذرد که منشور ۴۰ سال و خط مشی آینده انقلاب و نظام اسلامی در آن به خوبی از سوی مقام معظم رهبری ترسیم شده است.

وی سپس با تاکید بر اینکه نقش سازمان تبلیغات، جا انداختن بیانیه گام دوم انقلاب است، افزود: معتقد هستم که به این بیانیه کم مهری شده است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت فضای مجازی در وضعیت کنونی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر مجموعه‌های فرهنگی باید فضای مجازی را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: باید تبلیغات از شکل سنتی به شکل مدرن تبدیل شود چرا که ما امروزه از طریق هنر می‌توانیم مسائل اسلامی و فرهنگ اسلامی را به بهترین شکل بیان کنیم. امروزه وظیفه ما این است که از طریق هنر و فیلم، شعر و تئاتر پیام خود را منتقل کنیم

آل هاشم با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی اظهار داشت: در این راستا باید خود را به روش‌های روز مجهز کرد. تلاش برای جوان سازی نهادهای زیر مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز ضروری است.

آل هاشم افزود: فرهنگ استفاده از نیروی جوانی باید در جامعه جاری و ساری شود و در کنار افراد صاحب تجربه جوان‌ها نیز در رده‌های مختلف و زیر نظر بزرگان به کار گرفته شوند.

امام جمعه تبریز همچنین گفت: امیدواری ما نسبت به سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر شده و با توجه بر اینکه حجت الاسلام والمسلمین شعبانی یک چهره فرهنگی است امیدواریم که تمامی این فعالیت‌ها اثرگذارتر از قبل باشد.

آل هاشم با اشاره به نقش مؤثر هیئات مذهبی افزود: هیئت‌های حسینی یک پتانسیل بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی و اسلام هستند و باید تقویت شوند و لازمه آن ارتباط مؤثر و تنگاتنگ است.