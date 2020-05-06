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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

موسوی:

ایران یاری‌گر کشورهای نیازمند تجهیزات مقابله با کرونا خواهد بود

ایران یاری‌گر کشورهای نیازمند تجهیزات مقابله با کرونا خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: ایران همچنان دستگیر و یاری‌گر ملت‌های نیازمند تجهیزات مقابله با کرونا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: با توجه به پیشرفت ایران در کاهش منحنی کووید -۱۹، آقای ظریف وعده داده بودند تا دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با ویروس کرونا را به کشورهای جهان صادر کنند.

وی تاکید کرد: به نشانه همبستگی، ایران اخیراً اقلام درمانی و پزشکی به سه کشور افغانستان، لبنان و آلمان ارسال کرده است. ایران همچنان دستگیر و یاری‌گر ملت‌های نیازمند این تجهیزات خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: با یکدیگر قوی‌تر هستیم.

گفتنی است، روز گذشته ایران محموله‌ای ۴۰ هزار عددی از کیت‌های تشخیص کرونا به آلمان صادر کرد که این محموله برای آزمایش چهار میلیون نفر است.

کشورمان همچنین دو محموله کیت بشردوستانه که هر کدام حاوی پنج هزار عدد کیت تشخیص کرونا بود را به افغانستان و لبنان اهدا کرد.

«حمید بعیدی‌نژاد» پیش‌تر در توئیتی از صادرات کیت‌های ایران به آلمان و ترکیه خبر داده بود.

کد مطلب 4918465
محسن احدی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
      0 0
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      ازدیگر کشورها کمک بگیریم وبدیگران کمممممممممممک کنننننننننننیموخودمان راخیلی انساندوست معرفی کنیم خخخخخخخخخللللللیییییی
    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
      0 0
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      اقای موسوی دولت ایران برای تمام کشورهای گدا گودوله دایه دلسوز ترازمادر است برای ملت فولاد زره دیو میباشد

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