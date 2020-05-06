به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: با توجه به پیشرفت ایران در کاهش منحنی کووید -۱۹، آقای ظریف وعده داده بودند تا دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با ویروس کرونا را به کشورهای جهان صادر کنند.

وی تاکید کرد: به نشانه همبستگی، ایران اخیراً اقلام درمانی و پزشکی به سه کشور افغانستان، لبنان و آلمان ارسال کرده است. ایران همچنان دستگیر و یاری‌گر ملت‌های نیازمند این تجهیزات خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: با یکدیگر قوی‌تر هستیم.

گفتنی است، روز گذشته ایران محموله‌ای ۴۰ هزار عددی از کیت‌های تشخیص کرونا به آلمان صادر کرد که این محموله برای آزمایش چهار میلیون نفر است.

کشورمان همچنین دو محموله کیت بشردوستانه که هر کدام حاوی پنج هزار عدد کیت تشخیص کرونا بود را به افغانستان و لبنان اهدا کرد.

«حمید بعیدی‌نژاد» پیش‌تر در توئیتی از صادرات کیت‌های ایران به آلمان و ترکیه خبر داده بود.