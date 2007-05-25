۴ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۱۷

بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند

شرکت نفت و گاز "انی" ایتالیا اعلام کرد در حال مطالعه توسعه 3فاز میدان گازی پارس جنوبی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پائولو اسکارونی مدیرعامل انی که بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا است، دیروز اعلام کرد این شرکت در حال مطالعه امکان توسعه بخش‌هایی از میدان گازی پارس جنوبی ایران است.

وی گفت: انی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فازهای 19، 20 و 21 میدان پارس جنوبی آماده است.

انی چهارمین شرکت نفتی بزرگ اروپا از لحاظ ارزش جاری بازار است و علاوه بر ایران قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گازی و نفتی لیبی، نیجریه و ونزوئلا را نیز دارد.

اکبر ترکان مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس جنوبی هفته گذشته از مذاکرات میان پتروپارس و انی برای توسعه فازهای 19 تا 21 میدان پارس جنوبی خبر داده بود.

قبل از آن نیز اخباری مربوط به علاقمندی انی برای مشارکت در توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین منتشر شده بود که مقامات انی نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند.

