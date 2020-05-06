به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ دهم اردیبهشتماه سال ۱۳۶۲ سرلشکر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه در آغاز عملیات آزادسازی خرمشهر بهتمامی فرماندهان سپاه سراسر کشور تلفنگرامی ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است:
به فرماندهان مناطق دوگانه سپاه
از: فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
«بسمهتعالی
برادران عزیز، با یاری خدای بزرگ با اسم مولای متقیان عملیات را شروع کردیم. هماکنون خرمشهر، این سرزمین حماسه و خون، در انتظار ورود فرزندان دلیر اسلام است. دلهای ملت برای آزادی خونینشهر میتپد و دشمن خدا و رسول خدا در مقابل یورشهای سربازان قدرتمند اسلام به خواری و زبونی کشیده شده است.
برای در هم کوبیدن آخرین سنگرهای کفر صدامی و آزادی خرمشهر عزیز و پادگان حمید لازم است بر شما برادران تمام توان خود را برای اعزام نیروهای سپاه و اعزام مجدد نیروهای بسیج بهکار ببندید و آنها را بهصورت سازمانیافته با هماهنگی مرکز سریعاً به جنوب اعزام نمائید و تا حد امکان از امکانات منطقه برای تجهیز این نیروها استفاده شود. بقیه تجهیزات در جنوب تأمین خواهد شد.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محسن رضایی»
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