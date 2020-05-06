به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، بعد از اکران اولین انیمیشن سینمایی تولیدشده در استودیو هورخش با عنوان «آخرین داستان» این استودیو در حال همکاری با شرکت‌های خارجی تولیدکننده انیمیشن است و از اواخر سال گذشته با یک شرکت تولیدکننده انیمیشن ترکیه‌ای با عنوان «Aspire» در تولید فصل اول مجموعه انیمیشن «السنافیة/AlSnafiya» با سفارش پلتفرم دیجیتالی شبکه الجزیره وارد همکاری شده است.

این‌ مجموعه که هم‌اکنون در کانال یوتیوب شبکه الجزیره در حال پخش است ۱۲ قسمت ۸ تا ۱۲ دقیقه‌ای دارد و هر سه‌شنبه ساعت ۸ بعدازظهر به‌ وقت مکه روی کانال این شبکه قرار می‌گیرد. مجموعه انیمیشن «السنافیة/AlSnafiya» درباره سفر ابرقهرمانان عرب است که برنامه‌های مخفی و توطئه‌های قدرت‌های شیطانی برای تسلط بر جهان آنها را از بین می‌برند.

تاکنون ۸ قسمت از این مجموعه روی کانال شبکه الجزیره ۲ قرارگرفته است که بازدید از قسمت‌های آن به بیش از ۳۰۰ هزار بار رسیده است. الجزیره ۲، پلتفرم دیجیتالی است که در زیرمجموعه شبکه الجزیره برای جوانان عرب محتوا تولید می‌کند.

استودیو هورخش، استودیو ایرانی تولیدکننده انیمیشن است که فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده است.