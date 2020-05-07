محکومیت شهادت سه پاسدار کردستانی/حمایت از سپاهیان جان برکف

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سپاه پاسداران از ابتدای تشکیل تاکنون مهمترین نقش را در پاسداری از انقلاب اسلامی و دست آورده‌ای آن ایفا کرده و نقش غیرقابل جایگزین این نهاد انقلابی در صحنه‌های متعدد و متنوع بر هیچکس پوشیده نیست و یکی از این صحنه‌های مهم، دفاع از انقلاب اسلامی در مقابل گروهک‌های ضد انقلاب اعم از داخلی و خارجی است.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هسته‌ها و گروه‌های امنیتی نظامی حافظ انقلاب تشکیل و زمینه مناسب برای موجودیت سپاه فراهم شد و سپاه هنگامی شکل گرفت که انقلاب اسلامی با انواع توطئه‌ها و شرارت‌های داخلی گروهک‌هایی رو به رو بود که از طرف ابرقدرت‌های شرق و غرب هدایت می‌شدند.

از همان روزهای اول انقلاب تا امروز گروهک‌های ضدانقلاب از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا با به شهادت رساندن مردان جان برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بتوانند ضربه‌ای به پیکره این نیروی مردمی و عظیم کشور وارد کنند که در آخرین اقدام خود روز گذشته در پی درگیری نیروهای جان بر کف سپاه بیت المقدس استان کردستان با گروهک ضد انقلاب در منطقه عمومی دیواندره، سرباز ولایت سرهنگ پاسدار شکیبا سلیمی از فرماندهان شجاع و دلیر سپاه بیت المقدس و معاون عملیات قرارگاه استانی شهید شهرامفر کردستان پس از عمری مجاهدت و فداکاری در راه امنیت پایدار استان کردستان به درج رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ شکیبا در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان به همراه دو نفر دیگر از رزمندگان غیور اسلام، جعفر نظامپور و محمد شکری پس از درگیری و به درک واصل کردن تعدادی از عناصر ضد انقلاب شهد شیرین شهادت را با زبان روزه نوشیدند.

در پی شهادت این سه پاسدار کردستانی روحانیون، ماموستایان، مسئولان، احزاب و آحاد مختلف جامعه این حرکت ناجوانمردانه را محکوم کردند.

تروریست‌ها هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند

نماینده ولی فقیه در کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در ماه مبارک رمضان خداوند متعال درهای رحمتش را به روی تمامی بندگانش می‌گشاید و حتی شیاطین را به ضربه نزدن به مؤمنان و نریختن خون مؤمن در این ماه امر فرموده است اما گروهی قسی القلب و بیمار با به شهادت رساندن چند تن از پاسداران سبز پوش و حافظان امنیت این استان نشان دادن که این کار تنها از شقی‌ترین بندگان خدا بر خواهد آمد و انجام آن از دیدگاه خدا، قرآن و پیغمبر محکوم است.

آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی اظهار داشت: تروریست‌ها هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند و اقدامات ضدانسانی آنان در این ماه مبارک قطعاً جنایتی بزرگ و نابخشودنی است.

وی افزود: دشمن باید بداند تا زمانی که پاسداران انقلاب اسلامی در مرزهای این کشور با تمام وجود از ایران اسلامی دفاع خواهند کرد، آنان نخواهند توانست به اهداف خود دست یابند و اینگونه حرکات مذبوحانه نیز نمی‌تواند اقتدار و عظمت کشور را خدشه دار کند.

کُردها برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی خون‌ها داده‌اند

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم کردن به شهادت رساندن جمعی از جان بر کفان و سبزپوشان سپاه بیت المقدس به دست شقی‌ترین افراد، بیان کرد: قطعاً چنین اقداماتی ملت ایران را در برابر دشمنان متحدتر و منسجم‌تر از گذشته خواهد کرد.

ماموستا فایق رستمی ادامه داد: تروریست‌ها با هدف قرار دادن امنیت و آرامش پایدار استان کردستان نمی‌توانند راهی از پیش ببرند اما باید خود بدانند که کُردها برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی خون‌ها داده‌اند و در این راه باز هم خون می‌دهند.

وی یادآور شد: این اقدامات و توطئه‌های آنان هیچ تأثیری در تضعیف اراده و اعتقاد جوانان کردستانی در حفاظت از امنیت و پاسداری از نظام و ولایت فقیه ندارد.

ضد انقلاب نوکر بی چون و چرای غرب است

امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با محکوم کردن اقدام جنایتکارانه ضد انقلاب در به شهادت رساندن سه تن از پاسداران رشید اسلام، ضد انقلاب را نوکر بی چون و چرای غرب دانست و گفت: ضد انقلاب از بدو تولد خود نوکر آمریکا و انگلیس و خدمتگذار بی چون و چرای رژیم صهیونیستی بوده و به دنبال پیشبرد اهداف آنان است.

ماموستا ملأ هاشم نوری با بیان اینکه گروهک‌های ضد انقلاب به هیچ نوع اصولی پایبند نیستند، اظهار داشت: این افراد نمی‌توانند عظمت ماه مبارک رمضان را درک کنند و در شرایطی که مردم در حال روزه داری و عبادت خالصانه هستند به هر جنایتی دست می‌زنند.

وی با عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای اقدام جنایتکارانه ضد انقلاب افزود: برای گروهک‌های ضد انقلاب چیزی به نام اخلاق، انسانیت، دین و مذهب معنی ندارد و جوانان این مرز و بوم که در حال دفاع از شرف و ناموس و آب و خاک خود هستند را با زبان روزه به شهادت می‌رسانند.

اقدامات تروریستی عزم مردم جان برکف را برای اقدامات امنیت ساز منسجم‌تر می‌کند

امام جمعه بانه در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهادت مظلومانه سه تن از رزمندگان سپاه پاسداران استان کردستان که در درگیری با عوامل ضد انقلاب به فیض شهادت نائل آمدند، مایه تالم و تأثر است.

ماموستا عبدالرحمن خدایی ادامه داد: با این اقدامات کور تروریستی نه تنها دشمنان به اهداف شوم خود نخواهند رسید، بلکه عزم مردم و مسئولان و جان برکفان صیانت از امنیت را برای شتاب بخشیدن به اقدامات امنیت ساز، آرامش بخش و توسعه آفرین جزم تر و منسجم‌تر خواهد کرد.

وی یادآور شد: بی شک این اقدامات جنایتکارانه به خصوص در ماه مبارک رمضان که ماه بخشش و عفو الهی است گناهی نابخشودنی در نزد پروردگار متعال است.

اقدامات تروریستی ضد انقلاب اراده جوانان در پاسداری از نظام را مصمم‌تر می‌کند

امام جمعه مریوان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم کردن اقدام ضد انقلاب در به شهادت رساندن سه نفر از پاسداران سپاه بیت المقدس کردستان، گفت: دشمنان و ضد انقلاب بدانند که این نوع جنایت‌ها، تنها اراده جوانان در پاسداری از نظام و امنیت را مصمم‌تر و قوی‌تر می‌کند.

ماموستا مصطفی شیرزادی اظهار داشت: اقدام ضد انقلاب یک اقدام غیر انسانی است چرا که امنیت و آسایش امروز جامعه را مدیون این پاسداران هستیم.

وی افزود: دشمنان یقیناً بدانند که نمی‌توانند روحیه انقلابی مردم کردستان را تضعیف کنند، لذا باید همه با هم با تقویت وحدت و اتحاد و پشتیبانی از نظام و رهبری، امنیت و آرامش موجود در کشور و استان کردستان را حفظ کنیم و همانند همیشه اجازه ندهیم دشمنان به اهداف پلید و شوم خود برسند.

ترور نیروهای سپاه کردستان توسط ضدانقلاب اهانت به اسلام است

همچنین امام جمعه موقت سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: گروهک‌های ضد انقلاب در ماهی که ماه خداست نمی‌توانند عظمت ماه مبارک رمضان را درک کنند و در شرایطی که مردم در حال روزه داری و عبادت خالصانه هستند به هر جنایتی دست می‌زنند.

ماموستا امین راستی ادامه داد: قطعاً چنین اقداماتی ملت ایران را در برابر دشمنان متحدتر و منسجم‌تر از گذشته خواهد نمود و نخواهد توانست این ملت را در برابر اهداف بلندش ناتوان و ضعیف گرداند.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، یادآور شد: امیدواریم خداوند متعال دستان جنایتکارانی را که در صدد ایجاد ناامنی در استان هستند کوتاه کند و امنیت پایدار را همچنان که امروز به همت این پاسداران برقرار است به ما ارزانی دارد.

شهادت سه نیروی سپاه کردستان نشانه خفت و خواری ضد انقلاب است

امام جمعه شهرستان دهگلان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم کردن حمله مذبوحانه و ناجوانمردانه گروهک‌های معاند در به شهادت رساندن سه تن از پرسنل سپاه بیت المقدس کردستان، گفت: سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی ارزشی، مقتدر و ولایت مدار در تمام صحنه‌ها موفق عمل نموده و در حوزه امنیت هم همچون سایر نیروها موفق و سربلند بوده است.

ماموستا عبدالسلام محمدی اقدام اخیر گروهک‌های معاند و وابسته به استکبار در این ماه مبارک رمضان را نشانه خفت و خواری این گروهک‌های مزدور و غلام حلقه به گوش استکبار دانست و اظهار داشت: هر از چندگاهی با عملیات کور و ناجوانمردانه در فکر انتقام و ضربه زدن به نظام هستند.

وی افزود: امروزه ایران اسلامی بواسطه خون پاک شهدا و مجاهدت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کمال اقتدار است و سپاه پاسداران هم به عنوان پیش قراول جهاد بر علیه استکبار و ایادی دست نشانده آنها همیشه قهرمانانه عمل کرده است.

جنایت وحشیانه گروهک ضدانقلاب بی پاسخ نمی‌ماند

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی به حول و قوه الهی به زودی انتقام خون‌های پاک و به ناحق ریخته شده این شهدای گرانقدر را خواهد گرفت و دشمنان و ضد انقلاب بدانند که جنایت‌ها تروریستی آنها، تنها اراده جوانان در پاسداری از نظام و امنیت را مصمم‌تر و قوی‌تر می‌کند.

سردار سیدصادق حسینی اظهار داشت: این اقدام احمقانه ضد انقلاب بدون شک با پاسخی کوبنده و قاطع همراه خواهد بود تا درس عبرتی باشد برای مزدوران آمریکای جنایتکار که به دنبال ایجاد ناامنی در ایران هستند.

وی با بیان اینکه در این درگیری تعدادی از اعضای گروهک ضدانقلاب به درک واصل شدند، افزود: دشمنان یقیناً بدانند که نمی‌توانند روحیه انقلابی مردم کردستان را تضعیف کنند، لذا با تقویت وحدت و اتحاد و پشتیبانی از نظام و رهبری، امنیت و آرامش موجود در کشور و استان کردستان را حفظ می‌کنیم و همانند همیشه اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف پلید و شوم خود برسند.

اقتدار ایران با حرکات کور مزدوران آمریکا خدشه دار نخواهد شد

همچنین فرمانده انتظامی کردستان با محکوم کردن شهادت سه تن از نیروی سپاه که در درگیری با ضد انقلاب اتفاق افتاد، بیان کرد: دشمنان و ضد انقلاب بدانند که این نوع جنایت‌ها، تنها اراده جوانان در پاسداری از نظام و امنیت را مصمم‌تر و قوی‌تر می‌کند.

سردار علی آزادی ادامه داد: متأسفانه ضد انقلاب با حمایت کشورهایی که به دنبال ایجاد ناامنی در ایران اسلامی هستند پاسداران انقلاب اسلامی که در تلاش برای حفظ امنیت این آب و خاک می‌باشند را به شهادت رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن همیشه به دنبال ایجاد ناامنی در ایران اسلامی است، یادآور شد: این حرکات مذبوحانه نمی‌تواند اقتدار ایران اسلامی را خدشه دار کند و اینگونه رفتارها بدون پاسخ نخواهد بود.