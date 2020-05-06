طرح فاصله گذاری اجتماعی در نانوایی های اردبیل رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اردبیل بیان کرد: طرح فاصله گذاری در نانواییها باید مبنای کار قرار گیرد و فاصله بین مشتریان رعایت شود و در این مورد متأسفانه گلایههای زیادی وجود دارد و باید اکیپهای نظارتی با همکاری نانواییها و مشتریان این فاصله گذاری را اجرایی کنند.
وی افزود: با ایجاد مصوبهای و در صورت تأیید استاندار پوشیدن ماسک برای تمام پرسنل دستگاههای اجرایی و مراکز خدماتی و بانکها در شهرستان اردبیل اجباری میشود و دستگاهها باید به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.
فرماندار اردبیل گفت: بر اساس ابلاغیه ستاد ملی کرونا همچنان قهوه خانهها باید بسته بمانند و در صورت باز بودن محل مورد نظر پلمپ میشود و با متخلفین توسط دستگاههای مربوطه برخورد میشود.
امامی یگانه تصریح کرد: هرگونه برگزاری مراسم در روستاها حتی به تعداد نفرات کم در منزل ممنوع بوده و بخشداریها و دهیاریها باید به این امر توجه داشته و از برگزاری مراسم حتی در منزل جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه کشتار دام خارج از کشتارگاهها در اردبیل ممنوع شد افزود: با متخلفین توسط دستگاههای مربوطه برخورد خواهد شد.
فرماندار اردبیل گفت: متأسفانه در برخی مناطق شهرستان اردبیل به ویژه آرالو شاهد کشتار دام هستیم که مصوب گردید کشتار دام خارج از کشتارگاهها ممنوع بوده و با متخلفین برخورد میشود.
امامی یگانه با اشاره به نصب تابلوی ظرفیت و گنجایش فروشگاهها و مراکز افزود: اتاق اصناف و سازمان صمت باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند تا از تجمع و شلوغی در این مراکز جلوگیری شود.
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