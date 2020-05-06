استفاده از نیروهای بومی در بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فلاحی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل بیان کرد: تاکید اصلی در بازنگری طرح جامع گردشگری استان عملیاتی و واقعی بودن آن است تا دادههای گردآوری شده منجر به تعریف طرحهای پیشران در بخش گردشگری شود.
وی استفاده از نیروهای بومی برای تهیه بازنگری طرح جامع گردشگری استان را ضروری دانست و افزود: هدف از این مهم در کنار استفاده از ظرفیتهای بومی، انتقال تجربیات و دانش مدیر طرح به نیروهای بومی است تا با آموزش این افراد زمینه برای استفاده از آنها در طرحهای بعدی فراهم آید.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با تاکید بر توجه به تمامی ظرفیتهای استان در بازنگری طرح بیان کرد: مطالعه در راستای جذب گردشگر در حوزه میراث فرهنگی با توجه به ظرفیتهای عظیم استان در این حوزه از جمله بخشهایی بوده که مورد تاکید اساسی است.
فلاحی توجه به گردشگری زمستانی و رونق هر چه بیشتر این بخش، صفویهشناسی و تور سبلانگردی را از دیگر بخشهای قابل توجه در تهیه بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل عنوان کرد و گفت: باید در تعریف طرحها به ظرفیتهای بومی استان توجه شود.
وی گردشگری مجازی را اقدامی مهم در راستای معرفی و شناساندن ظرفیتهای استان در فضای مجازی دانست و تصریح کرد: نمایشگاه بینالمللی گردشگری استان در بستر اینترنت در حال راهاندازی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با تاکید بر کاربردی بودن خروجی بازنگری طرح افزود: خروجی این مطالعات باید تجاریسازی و برند سازی باشد.
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