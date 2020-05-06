برگزاری «مشق شب قدر» بشکل محدود در حرم شاهچراغ(ع)

‌به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ارشاد فارس، صابر سهرابی در جمع اعضا انجمن خوشنویسان شیراز، گفت: در ماه مبارک رمضان به علت شیوع ویروس کرونا تصمیم به برگزاری برنامه‌های فرهنگی قابل اجرا درفضای مجازی برای ایجاد موج عبادت و ترویج فرهنگ شهروند اسلامی در خانه‌ها داریم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به لزوم توجه به پروتکل بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا، تصریح کرد: گرچه در ماه رمضان برای اجرای برنامه‌های جمعی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم اما با توجه به اهمیت این شب‌های معنوی و پرنور برنامه‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد تا از این ماه معنوی به بهترین نحو بهره‌مند شویم.

سهرابی به برنامه‌های ویژه ایام ماه مبارک رمضان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اشاره داشت و افزود: جشنواره عکس موبایلی با عنوان «سفره های موبایلی»، اجرای ۳ نمایش به صورت زنده، لیگ مجازی مطالعه، نذر دانایی، مسابقه کتابخوانی ویژه کودکان، مسابقه بزرگ قرآنی «ماه ماه»، نورالثقلین (۲)، مسابقه کتاب صوتی ۳ دقیقه در قیامت ویژه کارکنان دولت و خانواده‌های دستگاه‌های اجرایی استان از جمله برنامه‌های این روزهای بابرکت و معنوی می‌باشد.

وی، گفت: دبیرخانه شورای اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در ماه مبارک رمضان مسابقه کتاب صوتی «سه دقیقه در قیامت» ویژه تمام کارکنان دولت را در قالب فضای مجازی برگزار می‌کند که ویژه همه کارکنان اداره‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی استان فارس با عنوان کتاب «سه دقیقه در قیامت» با جوایزی همچون کارت هدیه نقدی و بسته‌های فرهنگی در نظر گرفته شده و علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه و دریافت فایل‌های مربوطه می‌بایست به آدرس اینترنتی https://chat.whatsapp.com/JuFjAHW۰yxnJLWwZFN۷Y۷m متصل شوند.

سهرابی افزود: از آنجا که ماه رمضان، بهار قرآن است لذا باید توجه ویژه‌ای به بحث فعالیت‌های قرآنی به خصوص در سطح اقشار مختلف جامعه شود در این راستا با همکاری نهادها و ادارات مختلف نظیر مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس، اقدام به برگزاری مسابقه قرآنی به‌صورت روزانه در این ماه مبارک کردیم و مسابقه قرآنی «ماهِ ماه» در هر روز ماه مبارک به برندگان این مسابقات ۶ هدیه ۵۰ هزار تومانی و در پایان ماه مبارک رمضان نیز قرعه‌کشی اقامت رایگان مشهد مقدس ۲ خانواده اهدا خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه این مسابقه به دلیل شرایط شیوع کرونا و عدم امکان برگزاری مراسم جمعی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند به آدرس @nasrafars در نرم‌افزارهای ایتا سروش و بله و همچنین آدرس‌های @savadrasane_ir و @mahvama.ir در اینستاگرام مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس همچنین با اعلام برنامه هنرمندان خوشنویس برای برگزاری مشق شب قدر، اعلام کرد: بدین منظور دستورالعمل فضای مجازی تنظیم می‌شود و مضامین مرتبط و آیات قرآنی مشخصی در فضای مجازی گذاشته خواهد شد و خوشنویسان نیز در شب‌های قدر در خانه‌های خود آن را به رشته تحریر در می‌آورند و آثار خود را همراه فرم تکمیلی به دفترهای انجمن و ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستان‌های فارس تحویل می‌دهند تا در ادامه ارزشیابی صورت پذیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان در پایان اظهار کرد: با هماهنگی معاون صدا و سیمای فارس نیز قرار بر این شد در شب‌های قدر تعداد معدودی خوشنویس همزمان با حضور قاریان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به خوشنویسی آیات کلام الله بپردازند و مسابقه نقاشی کودکان و شب شعر مجازی نیز در شهرستان‌های استان فارس از جمله اوز و آباده اجرا شود.