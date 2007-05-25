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۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

204 میلیون سهم سیمانی روی میز فروش

204 میلیون سهم سیمانی روی میز فروش

بیش از 204 میلیون سهم از سهام دو شرکت سیمانی روی میز فروش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 48/19 درصد از سهام شرکت سیمان سپاهان را به طور عمده عرضه می کند . شرایط واگذاری این سهام یک جا و نقد و قیمت پایه هر سهم شش هزار و 203 ریال اعلام شده است .

مجموع سهام منتشر شده شرکت سیمان سپاهان 800 میلیون سهم است که 155 میلیون و 871 هزار و 750 سهم از نهم خرداد به بعد و در نخستین جلسه معاملاتی ممکن واگذار خواهد شد.

همچنین شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 65/11 درصد از 420 میلیون سهم منتشر شده شرکت سیمان شرق معادل 48 میلیون و 923 هزار و 246 برگه سهم را به طور یک جا و نقد و با قیمت پایه پنج هزار و 787 ریال به طور عمده و در تالار اصلی عرضه می کند. تاریخ این عرضه نیز 12 خرداد اعلام شده است.

کد مطلب 491893

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