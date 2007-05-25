204 میلیون سهم سیمانی روی میز فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 48/19 درصد از سهام شرکت سیمان سپاهان را به طور عمده عرضه می کند . شرایط واگذاری این سهام یک جا و نقد و قیمت پایه هر سهم شش هزار و 203 ریال اعلام شده است .

مجموع سهام منتشر شده شرکت سیمان سپاهان 800 میلیون سهم است که 155 میلیون و 871 هزار و 750 سهم از نهم خرداد به بعد و در نخستین جلسه معاملاتی ممکن واگذار خواهد شد.

همچنین شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 65/11 درصد از 420 میلیون سهم منتشر شده شرکت سیمان شرق معادل 48 میلیون و 923 هزار و 246 برگه سهم را به طور یک جا و نقد و با قیمت پایه پنج هزار و 787 ریال به طور عمده و در تالار اصلی عرضه می کند. تاریخ این عرضه نیز 12 خرداد اعلام شده است.

