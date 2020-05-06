۶ هزار نفر در واحدهای صنعتی اردبیل مشغول به کار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی در بازدید از طرحهای صنعتی استان اردبیل با اشاره به بهره برداری از ۱۵۵ طرح صنعتی در استان اردبیل گفت: طرحهای صنعتی با سرمایه گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر تا پایان سال جاری به بهره برداری میرسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به حفظ سرمایههای موجود در بخش صنعت و حفظ اشتغال در خصوص جذب سرمایهگذار جدید گفت: در این زمینه از تمام ظرفیتها برای رفع مشکلات موجود و فعال کردن ظرفیتهای بخش صنعت استفاده میکنیم.
وی گفت: رفع موانع و مشکلات بخش تولید و صنعت و تلاش در راستای ایجاد اشتغال از اولویتهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است و در این زمینه مجموعه صمت استان تمام تلاش خود را انجام میدهد تا حمایت لازم از واحدهای تولیدی و صنعتی را انجام دهد.
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