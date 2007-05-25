ترمیم مغز فرسوده با سلولهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه جان هاپکینز بالتیمر در آزمایش روی موش ها موفق شدند از یک نوع ویروس برای انتقال نوعی پروتئین فلورسانت به سلول های فضای داخلی مغز استفاده کنند.

این فضا، منطقه ای از مغز است که در موش های بزرگسال مسئول ساماندهی مکانیزمهای حافظه و یادگیری است .

بنابراین گزارش، با کمک علامت گذاری با این پروتئین فلورسانت، دانشمندان توانستند تکامل الکتروفیزیولوژیکی نرون ها در حالت های مختلف پس از تشکیل و تغییر سلول های مغز را دنبال کنند. در حقیقت سلول های جدید ساخته شده در مغز، یک دوره بحرانی را طی می کنند که در این دوره خاصیت الاستیکی و ارتجاعی سلول ها بسیار زیاد می شود و سلول ها آماده می شوند که تبدیل به سلول های نرونی بزرگسال شوند.

پس از گذر سلول ها از مرحله بحرانی، دانشمندان مشاهده کردند که نرون های جدید بزرگسال از خود نوعی خاصیت ارتجاعی نشان می دهند که بسیار شبیه به حالتی است که سلول های عصبی به محض تولد در حیوانات از خود بروز می دهند. بطوری که می توان گفت، این سلول ها با گذر از مرحله بحرانی ویژگی های سلول های عصبی بزرگسالان را کسب می کنند و می توانند با اتصالات مغزی به اولین تحریکات حسی پاسخ دهند.

به اعتقاد این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله "سلول" منتشر کرده اند، به نظر می رسد خاصیت ارتجاعی نرون های جدید بزرگسال وابسته به عملکرد نوعی از گیرنده هایی عصبی باشد که در فرایندهای یادگیری حیوانات تازه متولد شده فعالیت می کنند.

این دانشمندان امیدوارند با استفاده از این روش در آینده سلول های فرسوده و ازکار افتاده مغز انسان را ترمیم کنند.