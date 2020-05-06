هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نسبت به دو روز گذشته بر شدت بار آلاینده‌های جوی افزوده شده است و بر این اساس گرچه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان وضعیت هوای سالم را نشان می‌دهد اما کیفیت هوا در دو ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص کیفی ۱۱۷ و خیابان دانشگاه با شاخص کیفی، ۱۱۲ هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شد.

وی افز.ود: احتمال ناسالم بودن هوا برای روز آینده با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وزش بادهای شدید و طوفان لحظه‌ای همراه گرد و خاک وجود دارد.

رئیس امورآزمایشگاه های خحفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته از ۷۸ به ۸۶ رسیده است و همچنان در وضعیت سالم است، ابراز داشت: هوای امروز اصفهان در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهر اصفهان مانند خیابان رودکی با شاخص کیفی ۸۰، بزرگراه خرازی ۶۸، پروین ۷۴ و استانداری ۶۸ در وضعیت سالم گزارش شد.

کیفیت هوای شهرستانهای استان اصفهان در وضعیت نارنجی یا زرد

وی با بیان اینکه در تمامی ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهرستانهای استان اصفهان میانگین شاخص کیفی هوا در ضعیت نارنجی یا زرد ثبت شده است، بیان داشت: هوای کاشان با میانگین شاخص کیفی ۱۱۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است و در شاهین شهر با میانگین شاخص کیفی ۸۶، مبارکه ۷۰ و نجف آباد ۶۱ در وضعیت سالم گزارش شد.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان تاکید کرد: شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ نشانه هوای خطرناک است.