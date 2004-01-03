جهانيان با بازماندگان زلزله بم و دولت و ملت ايران همدردي كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در اين پيام ها ، بر اعلام آمادگي براي كم هاي نقدي و غير نقدي به زلزله زدگان تاكيد شده است.

همچنين متخصصان و كارشناسان ايراني و غير ايراني كشورهاي مختلف، با مراجعه به نمايندگي هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور آمادگي خود براي اعزام به مناطق زلزله زده استان كرمان اعلام داشتند.

نخست وزير تايلند نيز در سخناني در مراسم اختتاميه جشنواره مولود النبي (ص) چهارشنبه دهم دي ماه ، ارسال كمك تايلند به مصيبت زدگان زلزله بم را نشاني از اهتمام دولت و ملت تايلند نسبت به برقراري و توسعه مناسبات يا ملت هاي مسلمان و ابراز همدردي ملت و دولت تايلند با دولت و ملت مسلمان ايران دانست.

در جشنواره مولود النبي (ص) در "بانكوك" كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، پاكستان، اندونزي ، مالزي و مالديو از ششم دي ماه جاري به مدت 3 روز با اختصاص غرفه اي در اين جشنواره به عرضه و نمايش آثار فرهنگي و هنري خود پرداختند.

در "پيشاور" گروهها و شخصيتهاي مختلف با حضور در خانه فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مراتب تسليت و همدردي خويش را به دولت و ملت ايران بويژه خانواده هاي مصيبت ديده ابلاغ كردند.

پدر "رشيد نذ ير" از مسيحيان كليساي كاتدرال پيشاور با حضور در محل خانه فرهنگ ايران در اين شهر با دولت و ملت و زلزله زدگان بم ابراز همدردي نمود.

آكادمي شهيد" تيتومير داكا" با ارسال پيام تسليتي به نمايندگي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بنگلادش وقوع زلزله غم انگيز و دردآگين و جان باختن هزاران نفر در بم را به درگاه ولي عصر امام زمان(عج) و حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب و ملت مسلمان ايران تسليت گفته و از درگاه خداوند منان براي بازماندگان اين حادثه صبر و شكيبايي مسالت نموده است.

در اتريش ايرانيان مقيم و شخصيتهاي بلند پايه فرهنگي و علمي با حضور در نمايندگي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در "وين" مراتب همدردي و تسليت خود را با زلزله زدگان شهرستان بم ابراز كردند.

