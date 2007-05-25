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۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

مرکز تکثیر و پرورش جانوارن آزمایشگاهی در دانشگاه تربیت معلم آغاز به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر : فاز اول مرکز تکثیر و پرورش جانوران آزمایشگاهی با هدف بهره برداری برای فعالیت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دانشگاه تربیت معلم کرج آغاز به کار کرده است .

به گزارش مهر ، در این مرکز جانورانی از قبیل موش ، حشرات ، خوکچه ، خرگوش و ... با هدف تحقیقاتی پرروش می یابند و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می توانند فعالیت های خود را در این مرکز انجام دهند .

برای راه اندازی این مرکز 600 میلیون ریال در زمینی به مساحت 250 متر مربع سرمایه گذاری شده است و فاز دوم این مرکز که ویژه نگهداری آبزیان است تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد .

هم اکنون دو طرح " بررسی خواص بیولوژیکی مایع مغزی نخاعی و تاثیر آن بر رشد سیستم عصبی مرکزی جانوران " و " بررسی تاثیر زهر زنبور عسل بر درمان بیماری ام اس و بیماری های مفصلی " توسط دانشجویان مقطع دکترا در این مرکز در حال پژوهش و تحقیق است .

کد مطلب 491910

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