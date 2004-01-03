زمان ديدارهاي انتخابي تيم ملي را تغيير دهيد

به گزارش خبرنگار" مهر" ديدارهاي انتخابي تيم ملي قرار بود روزجمعه 19 دي ماه درسالن شهيد كبكانيان تهران بين هادي ساعي، اميد غلام زاده ومهدي بي باك برگزارشود.

افلاكي با بيان اين مطلب يادآورشد: هدف ازبرگزاري ديدارانتخابي گزينش شايسته ترين وآماده ترين فرداست، روزجمعه اميدغلام زاده آسيب ديد ومهدي بي باك درتمرينات سايپا ازناحيه مچ پادچاراآسيب ديدگي شد. ضمن آنكه خود ساعي نيزبه دليل درگيربودن در برنامه كمك به مردم زلزله زده بم چندان آمادگي حضوردراين ديداررا نداشت وقرارشد زمان ديدارانتخابي حداقل يك هفته به تعويق بيافتد.

افلاكي ادامه داد: عجله اي دركارنيست زمان تاآغازمسابقات انتخابي المپيك درقاره آسيا مناسب است، بهتراست به اين 3 نفريكهفته بيشتربراي آماده سازي فرصت بدهيم.