۷۵ درصد مدارس استان قزوین مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه مهرالله رخشانی مهر، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با خیرین مدرسه ساز و کارکنان ادره کل نوسازی مدارس استان قزوین چهارشنبه شب در مجتمع رفاهی آموزشی فرهنگیان برگزار شد.

در این نشست که حسنعلی اصغری مدیر کل آموزش و پرورش استان، جوانبخت مدیرکل نوسازی و ارمغان رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز حضور داشتند در خصوص تکمیل طرح‌های نیمه تمام آموزشی و ضرورت پرداخت تعهدات دولتی تبادل نظر شد.

عسگر علی جوانبخت در این نشست اظهار داشت: خیرین نماد عبور از خودخواهی به دیگر خواهی است و این الگوی رفتاری باید مورد توجه دیگران قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خیرین با لطف خدا وارد این کار شده‌اند و در شرایطی که دولت با محدودیت منابع اعتباری روبروست خوشبختانه مردم نیکوکار به یاری دولت آمده‌اند و نیازهای آموزشی را تأمین کرده‌اند.

مدیرکل نوسازی استان قزوین تصریح کرد: در استان قزوین ۳۷ پروژه مدرسه سازی نیمه تمام داریم که حدود ۲۸ پروژه توسط خیرین ساخته می‌شود.

وی اظهار داشت: تعهد خیرین استان در سال جاری ۲۵ میلیارد تومان است که با رشد ۱۲۰ درصدی مواجه شده است.

مقاوم سازی ۴۸۵۰ کلاس درس در استان قزوین

جوانبخت در ادامه با اشاره به ضرورت استانداردسازی مدارس گفت: تاکنون ۷۵ درصد مدارس استان معادل ۴۸۵۰ کلاس درس مقاوم سازی شده و مابقی هم با کمک خیرین و دولت استاندارد خواهد شد.

وی بیان کرد: در استان قزوین ۷۰ پروژه داریم که تکمیل آنها به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.