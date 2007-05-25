شناسایی نقاط آلوده و محل تجمع متعادان تزریقی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حمیدرضا حسین آبادی در نشست علمی طرح نجات (جمع آوری و ساماندهی معتادان پرخطر خیابانی) برای مسئولان مرکزهای DIC و MMT ، تصریح کرد: تمام نقاط آلوده و محل تجمع معتادان تزریقی در تهران شناسایی و مراتب آن به مراجع ذی صلاح اعلام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان این مطلب که مرکز بازپروری شفق از 25 اردیبهشت آماده به کار شده است، عنوان داشت: هم اکنون در تهران آمادگی برای اجرای طرح نجات صد درصد است.

سردار حسین آبادی افزود: روزانه با پاکسازی یک محله، عملیات روانی انجام می شود تا معتادان خودشان به مرکزهای درمانی مراجعه کنند.

وی توضیح داد: روزانه در تهران نزدیک به 200 تا 250 معتاد در این طرح جمع آوری می شود که از این میان 20 تا 30 نفر در مرکز قرنطینه (نزدیک پادگان ولی عصر) مورد ارزیابی قرار می گیرند، 25 تا 30 نفر به مرکز شفق و سایرین نیز به دیگر مرکزهای درمانی مانند NGO ها فرستاده می شوند.