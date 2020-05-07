۳۰۰۰ خانواده گلستانی تحت حمایت موقت کمیته امداد قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابایی در تشریح اقدامات انجام شده کمیته امداد در مقابله با کرونا، اظهارکرد: این نهاد در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا مبلغ یک میلیارد تومان برای ۱۰ هزار مددجوی گلستانی با اولویت بیماران صعب العلاج و سالمند برای تهیه بسته‌های بهداشتی واریز کرد.

بابایی با اشاره به توزیع ۱۷ هزار بسته بهداشتی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در دوران شیوع کرونا، افزود: ۱۰ هزار بسته بهداشتی به ارزش ۳۴۳ میلیون تومان اهدایی همکاران کمیته امداد و خیران، دو هزار بسته بهداشتی اهدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان و پنج هزار مایع ضدعفونی کننده اهدایی شرکت گلستانی به ارزش ۴۵ میلیون تومان در مراحل مختلف بین مددجویان و نیازمندان توزیع شد.

وی عنوان کرد: هشت هزار سبد غذایی به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان با مشارکت قرارگاه مدافعان سلامت استان با اولویت مددجویان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان با توجه به اختصاص یک میلیارد تومان مساعدت به سه هزار خانوار نیازمند غیر تحت حمایت خسارت دیده ناشی از کرونا، گفت: هفت هزار سبد غذایی به ارزش ۱۴۳ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته امداد، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، سمن‌ها و مراکزنیکوکاری بین خانواده‌های نیازمند در دوران شیوع بیماری کرونا توزیع شد.

وی یادآور شد: با هدف آگاه سازی جامعه هدف تحت حمایت کمیته امداد، ۱۰ هزار تراکت آموزش بهداشت فردی در بین مددجویان و ارباب رجوعان این نهاد توزیع شد.

بابایی عنوان کرد: کمیته امداد استان گلستان هم در شرایط بحرانی ناشی از کرونا، پس از بررسی‌های لازم برای جبران آسیب‌های مالی بخشی از اقشار آسیب پذیر و نیازمند، سه هزار خانواده نیازمند را در اسفندماه از محل تبصره ۱۴ تحت حمایت این نهاد درآورد.

وی همچنین از خیران و نیکوکاران خواست تا در این روزهای سخت، مددجویان کمیته امداد را از یاد نبرده و یاریگر مستمندان و نیازمندان این نهاد باشند.

گفتنی است، در حال حاضر ۷۸ هزار خانوار گلستانی با جمعیت ۱۴۵ هزار نفری، تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان هستند.