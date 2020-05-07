برگزیدگان استانی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵ اثر در بخش دانش آموزی و معلمان به مرحله کشوری راه پیدا کردند، اظهار داشت: در مرحله استانی پس از فراخوان جشنواره، ۳۹۱ اثر در سامانه جشنواره ثبت شد که از این آثار ثبت شده، تعداد ۳۶۱ اثر از طرف دبیر خانه جشنواره دارای شرایط کامل و جامع شناخته شد.

وی افزود: در مجموع از تعداد ۲۴۲ اثر رسیده در بخش معلمان و دانشجو معلمان تعداد ۱۰ اثر و از ۱۴۹ اثر در بخش دانش آموزی تعداد پنج اثر انتخاب و به مرحله کشوری راه یافت.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان در ادامه به معرفی برگزیدگان استانی جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: سارا نقدی و عدنان گویلی از ناحیه یک سنندج، امجد ایراندوست، پروین محمدی، دانا پاچیده و شهاب نصیری نیا از مریوان، بهروز رحمانی فرد از موچش، شعله رحیمی از بانه، ابوالقاسم سالاروندیان از کرانی و فردین جواهری از کامیاران به عنوان معلمان برگزیده استان در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی معرفی شدند.

محمدی یادآور شد: همچنین در بخش دانش آموزی نیز هیرو سلیمانی از موچش، ژینا یاراحمدی از ناحیه یک سنندج، پارسا محمدی نژاد از سقز، مهدی صالحی از مریوان و ژیار کریم پور از بانه به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب شدند.

وی بیان کرد: در سال تحصیلی جاری نیز این جشنواره با ثبت نام داوطلبان شامل معلمان، دانشجو معلمان و دانش آموزان در شبکه ملی مدارس ایران رشد به آدرس www.roshd.medu.ir شروع می شود و با ارسال آثار آموزشی الکترونیکی تولید شده به دبیرخانه استانی و برگزاری داوری آثار و انتخاب آثار برتر ادامه پیدا می کند و آثار منتخب بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی وزارت متبوع در سامانه این جشنواره قرار می گیرد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان گفت: جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و با توجه به راهکار این سند مبنی بر محور قرار دادن فناوری های نوین در امر یاددهی و محتواهای الکترونیک تولید شده شامل نرم افزارهای چندرسانه ای کمک آموزشی درسی و خلاقانه متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان است.