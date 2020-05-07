احداث و پرورش ماهی ۹۰۰ تنی در شهرستان ایجرود

جواد تارا سی در گفتگو با خبرنگار مهر به احداث و پرورش ماهی ۹۰۰ تنی در شهرستان ا یجرود اشاره کرد و گفت: این مجموعه بزرگ پرورش ماهی در روستای گنبد شهرستان ای جر ود احداث می‌شود.

وی اظهار کرد: شهرستان ایجرود در خصوص آبزی پروری عملکرد خوبی دارد و با احداث پرورش ماهی اشتغال خوبی در این شهرستان ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، از تولید سالانه بیش از ۱۶ هزار و ۲۷۰ تن انواع آبزیان سرد آبی در استان زنجان خبر داد و گفت: این استان رتبه سوم در تولید آبزیان سرد آبی در سطح کشور را دارد و در این صنعت بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر در این استان مشغول به فعالیت دارند.

تارا سی، با بیان اینکه توسعه این صنعت در استان زنجان مورد توجه است، ابراز داشت: تحقق این امر مهم باعث رونق صادرات این صنعت شده است.

وی ابراز کرد: استان زنجان با استفاده از مکانیزاسیون نوین در آبزی پروری توانسته مصرف آب در بخش پرورش بچه ماهی را تا پنج برابر کاهش بدهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با بیان اینکه توجه به توسعه آبزی پروری در استان اشتغال خوبی را به همراه دارد، تاکید کرد: شهرستان ایجرود پتانسیل لازم برای توسعه مزارع آبزی پروری را دارد.

تاراسی تصریح کرد: در سال جهش تولید همچنین توسعه زنجیره گوشت قرمز در دستور کار جهاد کشاورزی استان است و در این خصوص برنامه ریزی های لازم انجام شده است.