دنبال مدیر همه فن حریف برای کشتی مازندران هستیم

علیرضا دبیر درگفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر علت تأخیر در برگزاری مجمع انتخابات هیئت کشتی مازندران را شیوع بیماری کرونا ومناسب نبودن شرایط آن در استان بیان کرد و افزود: البته در تصمیم فعلی، قصد داریم تا بعد ازماه مبارک رمضان انتخابات هیأت کشتی استان را برگزار کنیم واگر شرایط مطابق برنامه ریزی های انجام شده پیش برود، انتخابات در موعد پیش بینی شده برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون کشتی درپاسخ به این پرسش که ملاک این فدراسیون برای انتخاب رئیس جدید هیئت کشتی مازندران چیست؟ گفت: معیار فدراسیون درگام نخست اینکه فرد مورد نظر باید مدیر باشد واصول مدیریت را به خوبی بداند و بعد کشتی گیر هم باشد وتخصصی در این حوزه داشته باشد که خیلی هم بهتر خواهد بود.

دبیر ادامه داد، البته شاخصه‌های دیگری هم در معرفی کاندیدهای احراز ریاست هیأت کشتی برای فدراسیون ملاک هست که قدرت بالای فنی، آشنایی به رشته ورزشی، برقراری وارتباط گیری مؤثر با همه رده‌های کشتی، جذب اسپانسر ومواردی از این دست باید توجه جدی شود.

وی تصریح کرد، به هرحال بنده به عنوان رئیس فدراسیون کشتی، یک رأی در مجمع انتخابات هیأت کشتی مازندران دارم و رأی خواهم داد.

رئیس فدراسیون کشتی درعین حال به تماس‌های زیادی از سوی جامعه کشتی مازندران به او خبر داد وگفت: البته تماس‌هایی که گرفته شده با من دلیلی بر حمایت از فرد خاصی نیست و قطعاً در روز انتخابات بنده هم با یک رأی خودم، بهترین را انتخاب خواهم کرد.

هیئت کشتی مازندران از ۱۹ اسفندماه سال ۹۸ و پس از پایان چهار دوره چهارساله فعالیت" اصغر ثمربخش" یکی از پیشکسوتان کشتی این استان که به دلیل منع قانونی برای حضور در پنجمین انتخابات هیئت این رشته ورزشی از سمت خود کناره گیری کرد.

اداره کل ورزش و جوانان مازندران پس از رد چند گزینه پیشنهادی استان برای سرپرستی این رشته ورزشی از سوی فدراسیون، طبق قانون معاونت ورزشی اداره کل را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این هیأت تا زمان برگزاری انتخابات عهده دار شد.

برای انتخابات هیأت کشتی استان مازندران ۱۱ نفر ثبت نام کردند که پس از طی مراحل قانونی تأیید صلاحیت‌ها، اسامی نهایی برای شرکت در انتخابات هیأت معرفی می‌شود و احتمال می‌رود انتخابات یکی از مهمترین رشته‌های ورزشی استان نیز در صورت موافقت فدراسیون بزودی برگزار شود.