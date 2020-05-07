فریبا محمدیان عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، متن حکم مسعود سلطانی‌فر برای محمدیان به قرار زیر است:

«سرکار خانم فریبا محمدیان

با استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد ریاست محترم فدراسیون والیبال و به استناد بند ۶ ماده ۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال منصوب می‌شوید.

توفیق سرکار عالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.»

وزیر ورزش و جوانان پیش از این نیز در حکمی دیگر، علی اصغر مونسان را به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال منصوب کرده بود.