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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۵

با حکم وزیر ورزش؛

فریبا محمدیان عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال شد

فریبا محمدیان عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال شد

وزیر ورزش و جوانان در حکمی فریبا محمدیان را به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، متن حکم مسعود سلطانی‌فر برای محمدیان به قرار زیر است: 

«سرکار خانم فریبا محمدیان
با استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد ریاست محترم فدراسیون والیبال و به استناد بند ۶ ماده ۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال منصوب می‌شوید.

توفیق سرکار عالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.»

وزیر ورزش و جوانان پیش از این نیز در حکمی دیگر، علی اصغر مونسان را به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال منصوب کرده بود.

کد مطلب 4919416
ساناز سلیمان آبادی

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