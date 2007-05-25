آمریکا تنها به ابراز نگرانی از بازداشت اعضای حماس اکتفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تام کیسی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به دستگیری اعضای "حماس" به دست نظامیان رژیم اسرائیل در کرانه‌ باختری رود اردن ابراز نگرانی کرد.

کیسی شب گذشته در گفتگوی مطبوعاتی اظهار داشت : "ما پیشتر نیز گفته بودیم که بازداشت اعضای منتخب دولت یا پارلمان فلسطین می‌تواند منشا نگرانی شدید باشد."

سفارت آمریکا در "تل‌آویو" و کنسولگری این کشور در "بیت‌المقدس " با ارسال پیامی به حکومت رژیم صهیونیستی نگرانی خود را در این زمینه ابراز داشتند.

لازم به ذکر است، نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه ( 3 خرداد ) ‪ ۳۳‬نفر از اعضای شاخص حماس از جمله "ناصرالدین الشاعر" وزیر آموزش و پرورش دولت وحدت ملی فلسطین و دو تن از نمایندگان این جنبش در کرانه‌ باختری رود اردن را بازداشت کردند.

در همین رابطه، خبرگزاری فرانسه از استکهلم گزارش داد، "کارل بیلت" وزیر امور خارجه سوئد هم با انتشار بیانیه‌ ای خواستار آزادی فوری مسئولان فلسطینی شده است.

بیلت حملات اخیر اسرائیل را که "بیشتر قربانیان آن غیرنظامیان بودند"، غیرقابل قبول دانست و از اسرائیل خواست که به "قانون بین‌المللی" احترام بگذارد.

"عمیر پرتز" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دستگیری اعضای حماس، که اکثریت را در دولت وحدت ملی فلسطین تشکیل می‌دهند، به عنوان پیامی به شاخه ‌های نظامی سازمان‌های مبارز جهت توقف پرتاب موشک به سوی اراضی اشغالی فلسطینی نام برده است.