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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

از روز شنبه آغاز می‌شود؛

آغاز مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه

آغاز مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه

رزمایش سراسری کمک مومنانه با مشارکت بسیجیان و خیرین در ۲۵ استان و با توزیع یک میلیون بسته معیشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین، همزمان با میلاد کریم اهل بیت (ع) مرحله دوم رزمایش سراسری کمک مومنانه با مشارکت خیران، اصناف، ورزشکاران، هنرمندان و مداحان بسیجی برنامه ریزی شده است.

در این مرحله هم یک میلیون بسته معیشتی هر بسته به ارزش ۳۰۰ هزار تومان تهیه و توزیع می‌شود.

با هدف کمک به اقشار کم درآمد و آسیب دیده در بیماری کرونا این رزمایش علاوه بر تهران و ری به صورت همزمان در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، مرکزی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، کرمانشاه، گیلان، گلستان، لرستان، همدان، مازندران، یزد، قم، اردبیل و سمنان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4919420

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