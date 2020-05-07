آبرسانی به ۵ روستای لرستان با همکاری سپاه و امور عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی امروز پنج شنبه در حاشیه افتتاح پروژه آبرسانی به پنج روستای بخش «پاپی» خرم آباد، اظهار داشت: این طرح آبرسانی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری سپاه، امور عشایری و همچنین آب و فاضلاب عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ خانوار این منطقه با اجرای پروژه‌های یاد شده از نعمت آب بهره مند می‌شوند، تصریح کرد: با اجرای این پروژه آبرسانی، مشکل تأمین آب پنج روستا به طور قطعی حل شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تصریح کرد: این امر یک کار مشارکتی بود که از سوی دولت و همچنین سپاه در قالب قرارگاه پیشرفت و آبادانی و با همکاری خود مردم عملیاتی شده است.

سردار کشکولی، گفت: خوشحالیم که مردم این روستاها امروز از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شده اند.

شاکرمی مدیر امور عشایر شهرستان خرم آباد نیز در این رابطه، اظهار داشت: با کسب مجوز سه لیتر در ثانیه آب از امور آب شهرستان کار آبرسانی به این روستاها با استفاده از چهار هزار متر لوله و احداث دو منبع ذخیره آب عملیاتی شده است.