موزه میخائیل شولوخوف امروز بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات روسیه، در این موزه آثار مجسمه سازان و هنرمندان روسیه که درباره میخائیل شولوخوف خلق شده است، به نمایش گذاشته می شود.

از جمله این آثار می توان به مجسمه در حال نشسته این نویسنده و اسب های سرخ و سفید او اشاره کرد. این اسب ها که در دو جهت مختلف ایستاده اند نمادی از سرزمین مادری وی به حساب می آیند که به دو قسمت تقسیم شده است.

میخائیل شولوخوف صاحب رمان سترگ " دن آرام " در سال 1905 در " کروژلینین هاملت " شوروی به دنیا آمد و در سال 1965 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد.

" دن آرام " او را به آذین و احمد شاملو به فارسی برگردانده اند.