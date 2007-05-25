به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی در حاشیه افتتاح مسیر جدید کمربندی خط آهن قم در جمع خبرنگاران با اشاره به این که در حال حاضر 9 هزار کیلومتر راهآهن در کشور وجود دارد و 4 هزار کیلومتر نیز در دست ساخت است، اعلام کرد: مطالعه و طراحی ۱۲هزار کیلومتر خط راهآهن در کشور نیز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: همچنین مجلس اخیرا یک فوریت لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهری را به تصویب رسانده و امیدواریم با تصویب نهایی آن در کمیسیونهای تخصصی مجلس و در نهایت صحن علنی، سالانه 1000 کیلومتر راهآهن، 500 کیلومتر آزاد راه و 1000 کیلومتر بزرگراه ساخته خواهد شد.
به گزارش مهر، هماکنون سالیانه 400 کیلومتر راهآهن، 200 کیلومتر آزادراه و 500 کیلومتر بزرگراه در کشور ساخته میشود که با تصویب نهایی لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهری در مجلس، ساخت سالیانه راهآهن و آزادراه حدود 2.5 برابر و ساخت سالیانه بزرگراه حدود 2 برابر میشود.
رحمتی هدف گذاری برای اصلاح و توسعه حمل و نقل برون شهری به منظور بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت از طریق ترویج و تسهیل حمل و نقل عمومی، توسط حمل و نقل راه آهن و جایگزینی خودروهای فرسوده را یکی از اهداف لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهری اعلام کرد و گفت: خروج نفت گاز از سبد حمایتی دولت در سال 91 نیز در این لایحه در نظر گرفته شده است.
وزیر راه و ترابری اظهارداشت: برای اجرای این لایحه سالانه مبلغ 60 هزار میلیارد ریال اعتبار در چارچوب قانون بودجه کل کشور با تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاههای اجرای ذی ربط قرار می گیرد.
به گفته وی، در صورت تصویب نهایی لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهری در مجلس و تامین منابع لازم، حمل و نقل کشور به حرکت درمی آید و تحرک این بخش نیز در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
رحمتی یادآور شد: در این راستا مطمئنا طی ۱۲سال آینده با ساخت ۲۰هزار کیلومتر راهآهن میتوانیم شهرهای اصلی کشور را به این شبکه متصل کنیم.
وی توانایی تولید واگنهای مسافربری و باری در داخل کشور را مورد اشاره قرار داد، در ادامه از انتقال فناوری ساخت "لوکوموتیو" به داخل کشور ظرف سه سال آینده با انعقاد قرارداد با یکی از کشورهای خارجی سخن به میان آورد.
رحمتی درباره توسعه قطارهای برقی با بیان این که کار مطالعاتی این قطار در مسیر تهران- مشهد به اتمام رسیده است، اظهارداشت: با بهرهبرداری این پروژه، سرعت قطارها تا ۲۰۰کیلومتر در ساعت نیز قابلیت افزایش دارد.
وزیر راه و ترابری همچنین درخصوص راههای روستایی نیز اعلام کرد: تا پایان سال ۸۸راههای کلیه روستاهای بالای ۳۰خانوار آسفالت خواهد شد.
رحمتی در پایان گفت: تمام طرحهای راه و ترابری در استانها باید به گونهای باشد که موجب رضایت مردم را فراهم سازد و مدیران استانی باید با جذب اعتبارات ویژه در این راه بکوشند.
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