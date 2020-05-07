۱۵۰۰ پروژه محرومیت زدایی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اقبال پور پیش ازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای عظیم الشان، بویژه شهدای مدافع حرم کربلای خان طومان، با اشاره به اینکه بسیج سازندگی در ۱۷ اردیبهشت سال ۷۹ به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد، گفت: در آن زمان با پیگیری نیروی مقاومت بسیج و گذراندن مصوبات از مجلس و دولت، بسیج سازندگی به صورت قانونی به عنوان دستگاه اجرایی تشکیل شد و تا به امروز قریب به ۲۰ سال درحال فعالیت است.
اقبال پور حوزه مأموریت بسیج سازندگی را محرومیت زدایی در مناطق محروم و کم برخوردار دانست و افزود: کمک به دستگاه اجرایی برای محرومیت زدایی از مأموریتهای این سازمان است به طوریکه دستگاههای اجرایی در مناطقی که نمیتوانند حاضر شوند، بسیج سازندگی در آنجا حضور پیدا میکند و به صورت متوازن محرومیت زدایی را انجام میدهد.
رئیس بسیج سازندگی سپاه کربلا در ادامه از فعالیت یک هزار گروه جهادی در ۲۲ تا ۲۴ رشته تخصصی خبر داد و اضافه کرد: بدنه و هسته اصلی بسیج سازندگی، گروههای جهادی هستند که با احتساب پایگاههای سطح استان که قریب به چهار هزار پایگاه داریم و اگر هر پایگاه را یک گروه جهادی به حساب آوریم، قریب به چهار هزار گروههای جهادی به استعداد ۵۰ هزار نفر در حوزه جغرافیای استان در حال خدمت رسانی هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بسیج سازندگی در بخشهای متفاوتی به صورت همگرا با دستگاههای اجرایی در حال فعالیت است، خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی در حوزه عمرانی، توسعه راههای روستایی، و نیز در بخش کشاورزی، در حوزه آموزش، در حوزه ساخت مدارس، غسالخانه، ساخت مدارس، مراکز بهداشتی، فعالیت دارد و در زمان بحرانها هم در ساخت پل دیوارهای حفاظتی رودخانهها در سیل سال گذشته هم ورود پیدا کرده بود.
به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی، این سازمان تقریباً دو هزار پروژه در سال گذشته که بخش عظیمی از آن به اتمام رسید را اجرا کرد و امسال ۱۵۰۰ پروژه را در دستور کار دارد.
اقبال پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد بسیج سازندگی گفت: رویکرد ما امسال بر اساس گام دوم انقلاب خواهد بود به این معنا که افتخار گذشته و امید به آینده و همچنین توجه جدی به موتور پیشران کشور که جوانان هستند که در همه گروههای جهادی بخش عظیمی از آن را جوانان تشکیل میدهد که براساس دغدغه اجتماعی و انقلابی و کمک به دستگاهها کار میکنند، در دستور کار است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مشارکت مردم در حوزه اقتصادی را گزینه جدی این سازمان دانست و افزود: کار به صورت مشارکتی است، درواقع در هر روستای بالادست کار باید به صورت مشارکتی انجام پذیرد به این معنا که فرمانده پایگاه، دهیار، امام جماعت روستا و اعضای شورا و بزرگان محلهها صحنه گردانان کار و مشکلات این منطقه را در همه حوزههای کشاورزی، راه، عمران، اشتغالزایی، آموزش و تولید شغل که بحث اساسی امسال است، شناسایی خواهند کرد.
شناسایی ۶۰ نقطه محروم در مازندران
این مقام مسئول با اعلام اینکه ۶۰ نقطه محروم در استان را در بخش محرومیت زدایی شناسایی کردیم، اضافه کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در طول سال محرومیت این ۶۰ نقطه را مرتفع خواهیم کرد.
اقبال پور در ادامه سخنان خود به مسئله کسب و کار هم اشاره کرد و افزود: از ماه بعد هدف اصلی ما در مسئله کسب و کار خواهد بود الان به دلیل کرونا بخش عظیمی از این مشاغل دچار رکورد شد، و انرژی زیادی خواهد گرفت تا دوباره این مشاغل بازپروری شوند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا ضمن تقدیر از استاندار مازندران، یادآور شد: امسال که سال جهش تولید است چندین جلسه با استاندار برگزار شد و دستگاههای اجرایی سهم خود رادر حوزه اشتغال مشخص کردند.
به گفته اقبال پور در واقع دکترین بسیج سازندگی در امسال واگذاری کارها به صورت ۱۰۰ درصدی به گروههای جهادی خواهد بود، گروههای متخصص جهادی برادران و خواهران فعالیت چشمگیری در سالهای متوالی بویژه سیل سال گذشته در عرصه خدمت رسانی به مردم داشتند و مشکلات مردم را در برطرف کردند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا در ادامه به تشریح فعالیتهای این سازمان در بحران کرونا پرداخت و گفت: در همان ساعات اولیه با فرمان فرماندهی سپاه و فرمانده سپاه کربلا، قرارگاه پدافند زیستی تشکیل و حوزههای فعالیت هر یگان مشخص شد و مجموعه فرماندهان نواحی و فرماندهان پایگاهها در ۵ بخش سفیران سلامت، ناظران سلامت، مراقبان سلامت، ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت و مدافعان سلامت سازماندهی شدند.
اقبال پور در همین رابطه ادامه داد: بسیج سازندگی پشتیبان مدافعان سلامت شد و گروههای جهادی در کنار پایگاهها سازماندهی شدند.
توزیع ۱۰۱ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان
جانشین مجمع خیرین محرومیت زدایی استان مازندران با اشاره به نقش فعال خیرین استان در رفع محرومیت در استان و همچنین در رزمایش کمک مومنانه گفت: در هر جایی که نیاز بود خیرین با تمام وجود حضور پیدا و با نگاه خیرخواهانه خود به رفع محرومیت کمک شایانی کردند.
دبیر رزمایش کمک مومنانه سپاه کربلا از شناسایی ۱۰۱ هزار نفر جامعه هدف در استان خبر داد و گفت: در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه ۱۰۱ هزار بسته معیشتی توسط فرماندهان پایگاههای مقاومت سراسر استان توزیع شد و مجموع مبلغ ریالی کمک مومنانه در مرحله اول ۵۱ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: مرحله دوم رزمایش در روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) انجام خواهد شد و مرحله سوم آن در شب و روز عید فطر انجام خواهد پذیرفت.
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