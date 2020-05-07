اینترنت دانش آموزان نیازمند شارژ می شود

محمد ظاهری ادیب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت روز معلم و تکریم و قدردانی ازمعلمان اظهار کرد: هر چند به خاطر شیوع ویروس کرونا مدارس تعطیل شد، اما این تعطیلی خللی در فرایند کاری و آموزشی، آموزش وپرورش ایجاد نکرده و توانستیم برای آموزش دانش آموزان در فضای مجازی و آموزشهای نوین در چار چوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش نیز عملی کنیم که با استفاده از امکانات فضای مجازی آموزش دانشآموزان با قوت در دست اجرا است.
ظاهری ادیب، با بیان این عنوان که، بابت جدید بودن کار در حال آزمایش هستیم، اظهار کرد: با ورود ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مدارس آموزش از طریق فضای مجازی در مدارس یک کار جدید به شمار میرود، ولی تلاش شده با استفاده از توان معلمان در فضای مجازی و از طریق تلویزیون، آموزش دانشآموزان را به روز پیگیری و تا حدودی نگرانی خانوادهها در این ارتباط برطرف کنیم.
وی بیان کرد: هدف از راهاندازی نرم افزارهای آموزشی در فضای مجازی برای دانش آموزان این است که به خانوادهها بگوئیم در کنار سلامت فرزندان خود آموزش آنها نیز مورد توجه است و آموزش و پرورش با همه توان خود برای آموزش هرچه بهتر دانشآموزان برنامهریزی دارد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیریک با بیان اینکه در طول این روزها که مدارس تعطیل شده از طریق فضای مجازی مروری بر درسهای قبلی دانش آموزان بعمل میآید اضافه کرد: فضای مجازی ظرفیتی مهمی است که برای آموزش دانش آموزان از آن میشود استفاده کرد هر چند که در گذشته از این ظرفیت غفلت شده بود ولی امروز بهترین زمان است تا با بکارگیری همه امکانات از این ظرفیت برای ارائه آموزشها به دانشآموزان استفاده شود.
وی با این بیان اینکه آموزش و پرورش سیریک با شناسایی دانش آموزانی که هزینه شارژ اینترنت ندارند هزینه شارژ اینترنت آنها را پرداخت میکند ادامه داد: از آنجائیکه که آموزش از طریق فضای مجازی در منازل دانش آموزان انجام میشود، تلاش شده برای اینکه ضربهای برای آموزش دانش آموزان وارد نشود، در صورت نیاز دانش آموز اینترنت آنها نیز شارژ کنیم و برای این موضوع هم برنامه ریزی کردهایم.
ظاهری ادیب موفقیت این طرح بخصوص در این ایام که دانش آموزان به تعطیلی اجباری رفتهاند همکاری بالا و جدی خانوادهها با آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: نیاز است که خانوادهها همکاری خود با آموزش و پرورش بیشتر کنند.
وی با گلایه از دانش آموزان با این عنوان که، دانش آموزان همکاری نمیکنند و در همین جا از از والدین خواست که از دانش آموزان بخواهند که به توسعههای آموزش و پرورش توجه کنند و از ظرفیتی که در فضای مجازی و تلویزیون ایجادشده استفاده کنند.
وی ادامه داد: تمام سعی و تلاش آموزش و پرورش این است که دانش آموزان از درس دور نباشند، به همین منظور آموزش و پرورش زمینه آموزش دانش آموزان را در قالب فضای مجازی و شبکههای تلویزیونی و بخصوص در شبکه تلویزیون خلیج فارس نیز فراهم شده و تا جایی که حتی دانش آموزانی که به هیچکدام از این طریق دسترسی نداشته باشند، معلمها دروس دانش آموزان با تنظیم در قالب سی دی به آنها به درب منازل ارسال میشود.
ظاهری ادیب گفت: فضای مجازی به ما کمک کرده به آموزش دانشآموزان ضربهای وارد نشود و حتی معلمان برای انجام آموزش در فضای مجازی نیز در حال برنامهریزی هستند و نرم افزارهای هم طراحی و پیشنهاد دادهاند.
ادیب به نقش معلم در تربیت دانش آموزان اشارهای کرد و گفت: نقش معلمی بسیار مهم است، اگر معلم بدرستی نقش و وظیفه خود را عمل کند، آن جامعه پویا خواهد بود، بنابراین اساس و بنا همه مسائل سیاسی، اجتماعی و زیربنایی و توسعه جوامع در نقش معلم است.
ادیب با بیان اینکه ارزش کار معلمی با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست و بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: معلم باید پرسشگری را در بین دانش آموزان ایجاد و رشد دهد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ کرامت معلمان ادامه داد: رسالت معلم انسانسازی و پرورش استعدادهای دانشآموزان است.
وی ضمن تشکر از تمام کسانی که به تکریم از معلمان خود قدردان زحمات معلمان شدند افزود: در بین معلمان باید توجه ویژهای به پیشکسوتان فرهنگی داشته باشیم چرا که فرهنگ انسانها نتیجه و ثمره فعالیت این بزرگواران است.
ظاهری ادیب با اشاره به پروژه مهر سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ با هدف آماده سازی مدارس در حال ساخت گفت: ما سه مدرسه در بخش بمانی (روستاهای گهردو و پاتل) (بندر کوهستک) در حال ساخت داریم، و همچنین ساخت مدارس کندال، سیکویی و بصرها بامشارکت اداره کل نوسازی و خیرین شهرستان بزودی و در کمتر از یک ما آینده آغاز میشود.
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