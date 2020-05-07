به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم رضوی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه جداره‌سازی باغ مسجد جامع سمنان به مثابه یکی از بناهای تاریخی و زیبای شهر سمنان از سوی شهرداری در حال انجام است، بیان کرد: این کار تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی کار به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به شکل دیوار مشبک به الگوی سنتی و بومی شهر سمنان و با هدف مرمت و بازپیرایی جداره‌سازی ضلع شرقی مسجد جامع انجام‌شده است، بیان کرد: این طرح به روئیت‌پذیری بیشتر باغ تاریخی مسجد که یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین مساجد کشور است، منجر خواهد شد.

شهردار سمنان با بیان اینکه سابقاً قسمتی از دیوار قدیمی که کاملاً مسدود شده بود و هیچ روزنه‌ای برای رؤیت عظمت ایوان و باغ مسجد نداشت، گفت: با همکاری هیأت امنا مسجد دیوارچینی مشبک انجام شده و در قسمتی از طرح، کتیبه‌ای نیز نصب می‌شود که در آن تاریخچه باغ و مسجد عنوان و سال اجرا در این کتیبه حک خواهد شد.

ناظم رضوی بیان کرد: مسجد جامع سمنان، تنها مسجدی در میان مساجد جامع ایران است که در مقابل محراب آن باغ زیبایی وجود دارد و همین درختان باعث وزش نسیمی خنک در شبستان‌های غربی مسجد می‌شود.

وی افزود: همچنین این باغ زیبا در سال ۱۳۴۹ هجری قمری توسط مرحوم حاج ملأ عبدالعلی الهی وقف و از امتیازات فاخر این باغ، مسیر سنتی آبیاری است.