خوشنویس رئیس جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان که روز پنجشنبه با حضور پورعلی فرد رئیس فدراسیون و اعضا مجمع برگزار شد ۶ کاندید با هم رقابت کردند که در پایان سه مرحله رأی گیری، آفشید خوشنویس با کسب ۸ رأی به مدت چهار سال ریاست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین را برعهده گرفت.

پیش از این هیئت به مدت ۲۰ ماه با سرپرستی اداره می‌شد.

استان قزوین رتبه برتر ورزش کارگری کشور را از آن خود کرد

در ارزیابی ادارات ورزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ورزش کارگری استان، به دلیل برگزاری مسابقات داخلی، میزبانی مسابقات کشوری، توسعه فعالیت‌های نشاط آور و توجه به زیر ساخت‌های ورزش کارگری، در سال ۹۸ استان برتر شد.