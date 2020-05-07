شهرکرد خنک ترین منطقه کشور است

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرکرد با دمای سه درجه سانتی گراد خنک‌ترین منطقه کشور است، اظهار کرد: دمای هوا طی فردا نیز در این منطقه کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، برای امروز و فردا آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: مجدداً با ورود تدریجی یک سامانه بارشی به استان از روز شنبه و برای صبح یک شنبه افزایش ابر و وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و تندبادهای موقت، رگبار و رعدوبرق در سطح منطقه به خصوص نیمه غربی استان و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای صبح فردا کاهش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.