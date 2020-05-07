  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۰۲

مدیرکل هواشناسی چهارمحال وبختیاری:

شهرکرد خنک ترین منطقه کشور است

شهرکرد خنک ترین منطقه کشور است

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با دمای سه درجه سانتی گراد خنک ترین منطقه کشور است.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرکرد با دمای سه درجه سانتی گراد خنک‌ترین منطقه کشور است، اظهار کرد: دمای هوا طی فردا نیز در این منطقه کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، برای امروز و فردا آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: مجدداً با ورود تدریجی یک سامانه بارشی به استان از روز شنبه و برای صبح یک شنبه افزایش ابر و وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و تندبادهای موقت، رگبار و رعدوبرق در سطح منطقه به خصوص نیمه غربی استان و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای صبح فردا کاهش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4919596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها