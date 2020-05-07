طرح غربالگری ادامه یابد/لزوم ارائه خدمات به اتباع مبتلا به کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز پنجشنبه در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که تداوم اجرای طرح غربالگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با گسترش و توسعه تست‌های تشخیصی و شناسایی موارد مشکوک ضروری است و می‌تواند نقش عمده‌ای در حفظ سلامت مردم ایفا کند.

وی در این نشست همچنین گفت که ارائه خدمات به اتباع خارجی مبتلا به کرونا در ایران، باید همچنان ادامه یابد.

رئیس جمهور همچنین لزوم توجه ویژه به آموزش و یادگیری دانش آموزان از طریق روش‌های مجازی را مورد تاکید قرار داد و به وزیر آموزش و پرورش دستور داد سازوکارهای لازم ایجاد شود تا دانش آموزان بتوانند اشکالات درسی خود را توسط معلمان به صورت حضوری رفع کنند.

وی همچنین گفت که ضروری است ارزیابی دقیقی از روش‌های متنوع آموزشی و مجموعه تلاش‌هایی که از اسفندماه سال گذشته تاکنون توسط معلمان و دانش آموزان در زمینه آموزش انجام شده است، به عمل آید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه گزارش آمایش مناطق سفید، زرد و قرمز در کشور را ارائه کرد که براساس آن روند بهبودی بیماران در حال افزایش و نسبت درگذشتگان به مبتلایان بیماری کرونا در کشور همچنان کاهشی است که بیانگر توفیق وزارت بهداشت در غربالگری و شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری با همکاری بسیار خوب مردم است.

در این گزارش، تاکید شده که در صورت استمرار شعار "در خانه بمانیم" و رعایت دقیق دستور العمل های بهداشتی در همه زمینه‌ها و بخش‌ها، در آینده بر مناطق سفید کشور افزوده خواهد شد.

همچنین در این گزارش موضوع بازگشایی برخی از کسب و کارها و فعالیت‌های جدید در مناطق سفید مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از روند دروس دانشگاهی که از طریق شبکه مجازی تدریس می‌شود مطرح شد و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تدریس در دروس نظری گفت: باید برای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و فعال شدن آموزش تکمیلی دانشگاه‌ها، پیشنهادات لازم به جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از آخرین وضعیت حمل و نقل بین شهری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین اقدامات انجام شده شامل تبادل تجاری در ۱۱ پایانه مرزی جاده‌ای با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ارائه شد.

در این گزارش تصریح شده که تبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی با کشورهای آذربایجان و ترکیه در حال انجام است و با رایزنی انجام شده، تبادلات تجاری در پایانه‌های ریلی سرخس و اینچه برون نیز با توافقات حاصله بزودی از سر گرفته خواهد شد.

براساس این گزارش، کالاهای اساسی موجود در بنادر نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش دارد و میزان خروج از بندر با قطار نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.