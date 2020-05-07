رویکرد اقتدار توأم با عدالت و مهربانی اولویت اساسی ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه تودیع و معارفه جانشین فرمانده ناجا با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب، دوران دفاع مقدس و شهیدان عرصه نظم و امنیت اظهار داشت: مسئولیت امانتی در دستان ما است که این امانت از بزرگان و خوبان به ما رسیده و از بهترین خوبان شهدا هستند که باید راه و رسمشان را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی یک مجموعه عظیم است، افزود: نیروی عظیم انتظامی بسیار در تولید امنیت در کشور مؤثر است و در واقع در کسوت فرمانده امنیت داخلی ایفای نقش می‌کند.

جانشین فرمانده ناجا با معرفی نیروی انتظامی به عنوان مؤثرترین مؤلفه در امنیت ملی عنوان داشت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند: نیروی انتظامی سازمان مقدسی است بنابراین ما در پاسداشت این قداست تلاش داریم که مطلوب‌ترین خدمات را به مردم عزیزمان که لایق بهترین‌ها هستند، ارائه دهیم و ضمن پاسداری از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی، مأموریت هایمان را به بهترین نحو اجرایی و عملیاتی کنیم.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی پرچمدار خدمت به مردم شریف ایران اسلامی است، یادآور شد: امروز به لطف خداوند و تلاش آحاد فرماندهان و سبزپوشان ناجا، نیروی انتظامی در کسب اعتماد مردمی جایگاه بالا و ویژه ای دارد که این مهم را، سرمایه‌ای بزرگ و بی بدیل می‌دانیم و تلاش می‌کنیم با بهره مندی از تجربیات گذشته، موفقیت‌هایمان را روزافزون کنیم.

سردار رضایی با اشاره به نام گذاری سال با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: در نیروی انتظامی نیز ارتقا امنیت را به عنوان بستر مهمی در رونق کسب و کار و تولید دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مطالبه مردم از دولت مردان و مسئولان؛ آرامش، آسایش و امنیت است، خاطر نشان کرد: باید به انتظارات به حق مردم پاسخ دهیم، علیرغم تنوع و گستردگی مأموریت هایمان تلاش داریم هر روز بهتر از روز گذشته خدمات ارائه کنیم اما به نظر می‌رسد مؤثرترین مؤلفه در کاهش جرم، بالا بردن هزینه جرم است؛ در واقع افزایش هزینه جرم می‌تواند به کاهش جرایم منتج شود.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی با آحاد مردم با عدالت و مهربانی در تعامل است، گفت: قطعاً رویکرد اقتدار توأم با عدالت و مهربانی را به عنوان یک اولویت اساسی دنبال می‌کنیم از طرفی باید بگویم با اقتدار با مجرمان و هنجارشکنان برخورد می‌شود.

وی در پایان تقویت مرزبانی پیرو تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری، تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم را از برنامه‌های در دستور کار جاری ناجا معرفی و اعلام کرد.