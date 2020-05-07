شناسایی ۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در هجدهمین روز از اردیبهشت ماه سال ۹۹ عنوان کرد: از شروع خطر اپیدمی تا کنون یک هزار و ۲۵۷ بیمار با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه داشته‌اند.

وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری و سرپایی دو هزار و ۶۶۸ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: تعداد بهبود یافتگان ترخیص شده از بیمارستان یا درمان در منزل ۳۹۳ نفر بوده است.

وی گفت: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی ۲۴ نفر هستند.

وی ادامه داد: با مثبت اعلام شدن آزمایشات ۶ بیمار مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل موارد مبتلا از آغاز بیماری که نتایج آزمایش آن‌ها مثبت اعلام شده ۴۳۹ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید، فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹، گزارش نشده و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در استان همان ۲۸ نفر است.