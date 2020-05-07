بورس در هفته سوم اردیبهشت ماه رکوردهای جدید ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، آمار نشان می‌دهد میانگین ارزش معاملات هفته سوم اردیبهشت امسال به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده که یک رکورد جدید برای بورس در زمینه معاملات هفتگی به حساب می‌آید.

همچنین در ۱۷ روز ابتدایی اردیبهشت بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان از طریق سهامداران حقیقی به بازار وارد شده که یک رکورد جدید در تاریخ بورس است.

با اینکه در آخرین روز کاری هفته سوم اردیبهشت بعد از مدتها شاخص کل بازدهی منفی را نشان داد با این حال در این روز نیز بیش از ۱,۳۰۰ میلیارد تومان پول جدید به بازار تزریق شد که نشان از ادامه ورود نقدینگی به بازار سرمایه است.