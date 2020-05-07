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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

فرمانده انتظامی اردبیل:

۲۴ تن برنج احتکار شده در مشگین شهر کشف شد

۲۴ تن برنج احتکار شده در مشگین شهر کشف شد

اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۲۴ تن برنج احتکار شده در شهرستان مشگین شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هوشنگ حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۲۴ تن برنج احتکار شده به ارزش یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال در شهرستان مشگین شهر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در راستای تداوم طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله و پیشگیری از فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور و به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار و دپو برنج وارداتی در انباری در شهرستان مشگین شهر توسط فردی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اردبیل بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی صحت گزارش را تأیید و با هماهنگی قضائی به همراه نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت شهرستان به محل اعزام شدند.

سردار حسینی تصریح کرد: در بازرسی از انبار مذکور، ۲۴ تن برنج وارداتی به ارزش یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال که به صورت غیر قانونی دپو و احتکار شده بود، کشف شد.

وی اظهار کرد: در رابطه با کشفیات به دست آمده، یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4919626

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