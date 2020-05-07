۲۴ تن برنج احتکار شده در مشگین شهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هوشنگ حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۲۴ تن برنج احتکار شده به ارزش یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال در شهرستان مشگین شهر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در راستای تداوم طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله و پیشگیری از فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور و به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار و دپو برنج وارداتی در انباری در شهرستان مشگین شهر توسط فردی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اردبیل بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی صحت گزارش را تأیید و با هماهنگی قضائی به همراه نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت شهرستان به محل اعزام شدند.

سردار حسینی تصریح کرد: در بازرسی از انبار مذکور، ۲۴ تن برنج وارداتی به ارزش یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال که به صورت غیر قانونی دپو و احتکار شده بود، کشف شد.

وی اظهار کرد: در رابطه با کشفیات به دست آمده، یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.