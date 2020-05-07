شناسایی ۴۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول همتی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: از هزار و ۶۰۶ نمونه ارسالی به آزمایشگاه‌های تخصصی کووید ۱۹ استان، ۴۵ مورد مثبت شناسایی شده که با افزوده شدن این موارد جدید، آمار کنونی استان فارس به سه هزار و ۹۶۶ نفر رسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: متأسفانه سه نفر از هم استانی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته به علت ابتلاء به کروناویروس جان خود را از دست دادند که با این سه مورد جدید (دو زن و یک مرد از شیراز)، تاکنون آمار موارد فوتی به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس در فارس به ۹۸ نفر رسیده است.

وی یادآور شد: از آغاز شیوع بیماری کرونا در استان فارس ۹۸ مورد فوتی داشتیم که ۶۱ مورد مربوط به شیراز؛ ۱۰ مورد مرودشت؛ ۳ مورد آباده؛ ۲ مورد اقلید؛ رستم، کازرون، داراب، پاسارگاد، زرقان، ارسنجان، سروستان، نی ریز و بیضا هر کدام یک نفر عنوان کرد و مابقی جانباختگان را نیز مربوط به دیگر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی استان اعلام کرد.

همتی، آمار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را نیز سه هزار و ۴۶۹ نفر اعلام کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مردم خواست تا برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ و قطع زنجیره‌های انتقال این بیماری، در خانه ماندن، رعایت بهداشت فردی و فاصله مناسب در روابط اجتماعی را جدی بگیرند.