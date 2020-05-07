آزمون ورودی حوزه های علمیه خواهران استان یزد حذف شد

حجت الاسلام محمد کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال سقف پذیرش حوزههای علمیه خواهران استان یزد ۷۵۰ نفر است، اظهار داشت: از علاقمندان میتوانند در سه مقطع اقدام به ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه علاقهمندان به تحصیل در حوزه علمیه خواهران استان یزد فقط تا پایان اردیبهشت ماه فرصت ثبت نام دارند، افزود: ثبت نام در سه مقطع متوسطه دو، عالی یا سطح سه و تخصصی انجام میشود.
کارگر خاطرنشان کرد: علاقمندان میتوانند برای ثبت نام در مهلت تعیین شده هم به صورت حضوری هم به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری اقدام کنند.
وی ادامه داد: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا آزمون ورودی از این مرحله حذف شده و فقط از طریق سوابق تحصیلی و مصاحبه پذیرش انجام میشود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد عنوان کرد: علاقهمندان به تحصیل در حوزه علمیه میتوانند برای ثبت نام به نشانی paziresh.whc.ir مدیریت سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران مراجعه کنند.
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