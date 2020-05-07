به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرنوش نوبخت با اشاره به تخصیص معادل ریالی بیش از ۱۵ میلیون دلار اعتباری که از سوی شرکت ملی نفت ایران به مترو تهران پرداخت شده است، ادامه داد: در مسیر اجرایی شدن قراردادهای طرح توسعه حملونقل مسافر با قطار شهری (ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر)، بخشی از این مبلغ را اواخر پارسال دریافت کردیم و بخش دیگری نیز بهتازگی تخصیص یافته است.
وی با اشاره به ضرورت حفظ فاصلهگذاری اجتماعی در مترو به منظور مقابله حداکثری با شیوع کرونا در ناوگان حملونقل عمومی، افزود: با وجود کاهش مسافران مترو به یکسوم در شرایط فعلی و حتی یکچهارم در ایام نوروز، اما مترو تهران تغییری در سرفاصله حرکت قطارها ایجاد نکرد و حتی سرفاصله حرکت قطارها در خط ۲ مترو به ۳ دقیقه کاهش یافت تا امکان حفظ فاصلهگذاری اجتماعی برای شهروندان فراهم باشد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه افزود: روزانه ۱۴۰ قطار آماده حرکت میشوند و بالغ بر ۵۰ هزار کیلومتر پایش انجام میشود که حفظ وضع موجود تردد قطارها، اورهال واگنها، تأمین قطعات یدکی و انجام همه عملیات مورد نیاز در این زمینه، فرایند سخت و هزینهبری است و پرداخت یارانه صرفهجویی سوخت در این زمینه به مترو تهران کمک کرده است.
وی به برنامههای آینده مترو تهران برای توسعه ناوگان نیز اشاره کرد و گفت: برنامهریزیهای گستردهای به این منظور انجام شده است و امیدواریم نتیجه آن را ظرف یک تا دو سال آینده شاهد باشیم.
بر اساس این گزارش، بیژن زنگنه، وزیر نفت روز چهارشنبه (۱۷ اردیبهشتماه) در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) با استفاده از ظرفیتهای قانونی صرفهجویی مصرف سوخت و در اجرای مصوبه شورای اقتصاد، بیش از ۱۵ میلیون دلار برای خرید واگن برای افزایش فاصلهگذاری اجتماعی به شرکت مترو پرداخت کرد».
نوبخت با بیان اینکه اختصاص چنین مبلغی در شرایط حاضر کار سادهای نیست، گفت: باید از شخص وزیر نفت که همواره نگاه مثبت و تعاملگرایانهای دارند قدردانی کرد؛ همچنین شهردار تهران و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در برقراری این همکاری سازنده نقشی بسزا داشتهاند.
در مسیر اجرایی شدن قراردادهای طرح توسعه حملونقل مسافر با قطار شهری، نخستین مرحله یارانه صرفهجویی سوخت مربوط به سه ماه دوم سال ۹۸ (ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر) به میزان ۲۰.۸ میلیارد تومان، اوایل اسفندماه سال ۹۸ به مترو تهران و چهار کلانشهر شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز پرداخت شد که در این میان، سهم مترو تهران حدود ۱۳ میلیارد تومان بود. مرحله دوم پرداخت به مترو تهران نیز به مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان بهتازگی عملیاتی شد و به این ترتیب تا کنون با حمایت وزارت نفت، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به مترو تهران اختصاص یافته است.
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