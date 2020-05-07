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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۲۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

شناسایی ۱۷۸ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در خوزستان

شناسایی ۱۷۸ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در خوزستان

اهواز- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از شناسایی ۱۷۸ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه‌روز گذشته در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان پور ظهر امروز پنجشنبه در رابطه با آخرین مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان، بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته، ۱۷۸ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در خوزستان شناسایی شد و با احتساب این موارد جدید، شمار مبتلایان این بیماری در خوزستان به سه هزار و ۹۱۰ نفر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این موارد جدید به تفکیک شهرستان‌ها؛ اهواز ۸۲ مورد، باوی ۱۷ مورد، کارون ۱۶ مورد، شوشتر و آبادان هر کدام ۱۱ مورد، ماهشهر و هندیجان هر کدام ۷ مورد، مسجدسلیمان ۶ مورد، امیدیه و دشت آزادگان هر کدام ۴ مورد، حمیدیه ۳ مورد؛ خرمشهر، هویزه و ایذه هر کدام ۲ مورد و باغملک، دزفول، اندیمشک و بهبهان هر کدام یک مورد بوده است.

احسان پور خبر داد: در ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه ۹ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در خوزستان جان خود را از دست دادند و احتساب این موارد مذکور، تعداد فوت‌شدگان در خوزستان به ۲۶۲ مورد رسیده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر ۴۸۳ بیمار در بیمارستان‌های خوزستان تحت درمان هستند و سه هزار و ۱۶۵ بیمار با تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان پس از بهبودی از مراکز درمانی استان ترخیص شدند.

کد مطلب 4919667

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