یک میلیون گردشگر به کیش مسافرت کردند

اصغر علیزاده غریب در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش اظهار داشت : در صورت توسعه امکانات در بخش های مختلف میزان گردشگران خارجی و داخلی به طرز چشمگیری قابل افزایش خواهد بود .

وی افزود : هم اکنون متوسط میزان اقامت در کیش سه روز است که با اجرای طرح های مختلف گردشگری انتظار می رود این زمان به بیش از پنج روز افزایش یابد .

علیزاده غریب خاطرنشان کرد : به منظور تسهیل اقامت در کیش هم اکنون هشت هتل در این منطقه در دست ساخت است و سازمان منطقه آزاد کیش برای افزایش سفر گردشگران به منطقه از هر گونه سرمایه گذاری حمایت می کند .

وی یادآورشد : یکی از طرح های جذاب در دست اقدام در کیش ساماندهی پارک آهوان است که بی شک در جذب گردشگران تاثیر قابل توجهی خواهد داشت .

به گفته وی هم اکنون 48 هتل در کیش دایر است که با احداث هتل های جدید این میزان به 55 هتل افزایش خواهد یافت .