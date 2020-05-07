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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۴۷

«عبدالباری عطوان»:

ماهواره «نور» معادلات منطقه را تغییر می دهد

ماهواره «نور» معادلات منطقه را تغییر می دهد

تحلیلگر مشهور جهان عرب تاکید کرد که ماهواره نظامی ایران که اخیرا به فضا پرتاب شده است معادلات منطقه را تغییر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در یک فایل ویدئویی در خصوص دستاورد فضایی اخیر ایران تاکید کرد: ماهواره نظامی ایران (نور ۱) معادلات منطقه را تغییر می‌دهد.

وی در ادامه افزود: این ماهواره هر مورچه آمریکایی و هر پشه اسرائیلی بر روی زمین را رصد می‌کند.

عطوان تاکید کرد: ایران با این دستاورد می‌تواند تمام نظامیان آمریکایی و اسرائیلی را بر روی زمین زیر نظر بگیرد.

وی تصریح کرد که آمریکا از همین مسأله وحشت دارد.

عطوان به تلاش‌های پی در پی ایران برای تحقق این دستاورد فضایی و در مدار قرار دادن ماهواره نور و هم چنین خشم و عصبانیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این مسأله اشاره کرد.

کد مطلب 4919690
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
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      خدایا عطوان از ماست نگهدارش باش.
    • محسن IR ۰۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
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      آفرین به ایران و ایرانی . این قدرت ایران است باید جهان آن را درک کند . ایرانی سرفراز و آزاد و آباد باد همیشه . قدرتهای جهانی هم باید بدانند ایران قدرتمند و قدر است.

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