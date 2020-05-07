ماهواره «نور» معادلات منطقه را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در یک فایل ویدئویی در خصوص دستاورد فضایی اخیر ایران تاکید کرد: ماهواره نظامی ایران (نور ۱) معادلات منطقه را تغییر میدهد.
وی در ادامه افزود: این ماهواره هر مورچه آمریکایی و هر پشه اسرائیلی بر روی زمین را رصد میکند.
عطوان تاکید کرد: ایران با این دستاورد میتواند تمام نظامیان آمریکایی و اسرائیلی را بر روی زمین زیر نظر بگیرد.
وی تصریح کرد که آمریکا از همین مسأله وحشت دارد.
عطوان به تلاشهای پی در پی ایران برای تحقق این دستاورد فضایی و در مدار قرار دادن ماهواره نور و هم چنین خشم و عصبانیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این مسأله اشاره کرد.
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