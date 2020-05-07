۱۵ هزار سبد کالا در قائمشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر, سرهنگ حسین علیزاده عصر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در خصوص اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری ویژه ماه مبارک رمضان در رعایت مساوات و همدلی و کمک مؤمنانه، اظهار داشت: این کمک‌ها در سه سطح پایگاه مقاومت، حوزه‌های مقاومت و ناحیه مقاومت انجام شد و سبدهای کالاهایی که با کمک مردم و خیرین تهیه شد در بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواده‌های نیازمندی که تحت پوشش هیچ نهادی نبودند و کسانی که متأثر از شرایط کرونا نیازمند شدند، توزیع شد.

فرمانده سپاه قائم‌شهر، افزود: مرحله سوم توزیع سبد کالای کمک‌های مؤمنانه و مساوات در روز عید سعید فطر انجام خواهد شد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرستان قائم‌شهر، با اشاره به اینکه این شهرستان پیشگام در طرح مبارزه با کرونا خدمات شایان توجه‌ای در حوزه‌های پیشگیری و ارائه خدمات انجام داده‌است، گفت: در تحقق منویات مقام معظم رهبری پس از گذشت سه ماه از شیوع ویروس کرونا علاوه بر ضدعفونی دائم معابر شهرستان توسط بسیجیان، با نظارت مرکز بهداشت، ۵ هزار قطعه ماسک تولید و به صورت رایگان در بین شهروندان توزیع شد.

وی افزود: اجرای طرح غربالگری به صورت پایگاه محور و منزل به منزل، اعزام بیش از ۱۲۰ نفر پزشک و پرستار و امدادگر بسیجی به بیمارستان‌های رازی و ولیعصر که به صورت داوطلبانه و شبانه روزی در این دو مرکز درمانی حاضر شدند، قرنطینه محیط بیرونی بیمارستانها و ضدعفونی افراد در ورودی و خروجی بیمارستانها و دفاع بیولوژیک و ضدعفونی بیمارستانها به صورت روزانه از دیگر اقدامات انجام گرفته توسط بسیجیان شهرستان بوده‌است.

علیزاده عنوان کرد: همچنین ۱۴ هزار سبد کالای معیشتی، بهداشتی و فرهنگی در روز نیمه شعبان توزیع شد و ۴۹ گوسفند ذبح و گوشتشان بین نیازمندان تقسیم شد.

وی از کشف ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ دستکش و ماسک سالم و ۱۰۰ لیتر محلول ضدعفونی تقلبی در سطح شهرستان قائم‌شهر خبر داد و افزود: دستکش و ماسک‌های مکشوفه در اختیار بیمارستان‌های رازی و ولیعصر قرار گرفت.