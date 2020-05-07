به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده، ظهر امروز در بازدید خبرنگاران خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان یزد از امامزاده سید نصرالله در بلوار دهه فجر یزد اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی که اوقاف در سراسر کشور دنبال میکند، فعال کردن مراکز افق امامزادگان است که این مهم در یزد نیز با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه مراکز افق در ایام شیوع کرونا فعالتر شدهاند و اقدامات متعددی در زمینههای مختلف انجام میدهند، افزود: یکی از این اقدامات، تهیه و توزیع بستههای معیشتی بین اقشار نیازمند جامعه است.
زارع زاده با اشاره به برگزاری رزمایش ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان و به دلیل شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: به همین منظور ۴ هزار بسته معیشتی با محوریت اداره اوقاف و امور خیریه تهیه و بین اقشار نیازمند توزیع میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار بسته بین نیازمندان و اقشار کم درآمد توزیع شده است، بیان کرد: ۴۰۰ بسته از این تعداد در امامزاده سید نصرالله تهیه شده است.
وی، ارزش ریالی هر یک از این بستهها را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این بستهها توسط مراکز افق، درآمد موقوفات و با همکاری خیران تهیه شده است.
زارع زاده همچنین از تهیه و توزیع ۱۲ هزار پرس غذای گرم تا آخر ماه رمضان در سطح استان بین نیازمندان خبر داد.
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