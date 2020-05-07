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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۲۹

پس از یک سال بن بست سیاسی؛

رای شکننده پارلمان رژیم صهیونیستی به کابینه ائتلافی

رای شکننده پارلمان رژیم صهیونیستی به کابینه ائتلافی

نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی پس از یک سال بن بست سیاسی به کابینه ائتلافی نتانیاهو و گانتز رای مثبت دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، پس از تائید دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، حال نمایندگان پارلمان این رژیم نیز به کابینه ائتلافی نتانیاهو و گانتز رأی مثبت دادند اما مشخص نیست که این کابینه تا چه مدت دوام بیاورد.

براین اساس قرار است اعضای این کابینه در ۱۳ می یعنی تا کمتر از یک هفته دیگر سوگند یاد کنند.

با رأی پارلمان رژیم صهیونیستی به نظر نمی‌رسد بن بست سیاسی این رژیم فروکش کند.

رأی مثبت پارلمان رژیم صهیونیستی به کابینه ائتلافی گانتز و نتانیاهو دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که «بنی گانتز»، رقیب سیاسی نتانیاهو در رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را به کارشکنی در تشکیل دولت متهم کرده بود.

کد مطلب 4919729

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