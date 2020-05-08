بازخوانی عملیات های دفاع مقدس در دانشگاه ها و مدارس یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن کریمی روز پنج شنبه در بیست و پنجمین نشست گام دوم کنگره ملی نقش امام راحل در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی اظهار کرد: سازوکار اساسی در کنگرههای شهدا بازخوانی و تبیین فرهنگ دفاع مقدس است و وقتی میگوئیم فرهنگ دفاع مقدس دنیایی از محتوا و فعالیتها در آن نهفته و هرچقدر در این میدان قدم برداریم، هنوز کم گذاشته ایم.
وی ادامه داد: بازخوانی عملیاتها در دفاع مقدس که به برکت کنگره شهدای استان انجام شد یک ابتکار در روند تبیین فرهنگ دفاع مقدس بود که خوشبختانه امروز به دستاوردهای بسیار خوبی در این راستا دست پیدا کردیم.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: با حفظ ساختار و سازمان کنگره بازخوانی عملیاتها در دفاع مقدس با قوت ادامه خواهد داشت و از هیچ تلاشی در این عرصه دریغ نخواهیم کرد چراکه این کار یک رسالت بزرگ است که باید انجام شود.
سردار کریمی بیان کرد: بازخوانی عملیاتهای دفاع مقدس در سطح دانشگاهها و مدارس امروز یک ضرورت است و برای تبیین روحیهها و رشادتهای رزمندگان باید از همه توان استفاده کنیم.
وی افزود: محققین و پژوهشگران دفاع مقدس پایه جدیدی را در عرصه تاریخ نویسی بنا نهادند چراکه این محققین جایگاه و روحیات رزمندگان و انسانهایی که در دفاع مقدس مجاهدت کردند به خوبی نشان میدهند.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: امروز حمایت از محققین و پژوهشگران دفاع مقدس یک ضرورت است چراکه اقدامات این عزیزان در آینده برای نسل جوان اثرگذار خواهد بود.
سردار کریمی عنوان کرد: دفاع مقدس گنجینهای از ارزشها است که بسیاری از آنها گفته نشده و امروز باید با کمک این محققین و علاقمندان این ناگفتهها را به نسل جوان منتقل دهیم.
نظر شما