آغاز مرحله اول بهسازی کمربندی دوم تهران با یک میلیاردتومان هزینه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی‌زاده عصر پنج شنبه در جریان بازدید از کمربندی دوم تهران که با حضور حسین توکلی کجانی فرماندار ری، امین بابایی بخشدار کهریزک و سایر مسئولان صورت گرفت با اشاره به وضعیت این کمربندی اظهار داشت: وضعیت آسفالت کمربندی دوم از «دورسون‌آباد» به سمت جاده تهران- قم وضعیت مناسبی ندارد و در این مسیر نیاز به بهسازی و روکش آسفالت می‌باشد.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شد در سال جاری ۱۳.۵ کیلومتر در مسیر رفت و برگشت این کمربندی توسط راهداری استان تهران عملیات بهسازی انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: امروز نخستین مرحله از عملیات بهسازی این مسیر آغاز شد که در این مقطع یک میلیارد تومان برای این امر هزینه شده است که در مجموع برای بهسازی ۱۳.۵ کیلومتر این کمربندی حدود ۸ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است.

تقی‌زاده همچنین با بیان اینکه در مسیر بین «دورسون‌آباد» و «حصارگلی» سه پل نیاز به تعریض دارد گفت: در این مسیر سه پیچ خطرناک وجود دارد که گاه منجر به تصادفات فوتی شده است؛ از این‌رو مقرر شد از محل اعتبارات شهرداری باقرشهر و همچنین اعتبارات دهیاری تعریض و اصلاح هندسی این پل‌ها انجام شود تا ایمنی آن افزایش یافته و تصادفات کاهش پیدا کند.